Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 419 kişinin hayatını kaybetmesiyle COVID-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 28 bin 887'ye, vaka sayısı 1 milyon 73 bin 887'ye çıktı.

Bugüne kadar 6,5 milyondan fazla testin yapıldığı ülkede, virüse yakalananlardan 887 bin 701'i iyileşti.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vakalarının artması nedeniyle yeni kısıtlamalar getirilmişti. Salgınla mücadele kapsamında tüm bar, plaj ve yüzme havuzları kapatılmış, alkol satışı yasaklanmıştı.

Güney Afrika Cumhuriyeti, COVID-19'un mutasyona uğramış bir türünün öncekinden daha hızlı yayıldığını duyurmuş, hemen ardından aralarında Türkiye'nin de olduğu bazı ülkeler, Güney Afrika Cumhuriyeti'ne uçuşları durdurmuştu.

