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Güney Afrika Cumhuriyeti'nde koronavirüs vaka sayısı 640 bini geçti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüs (COVID-19) vaka sayısı 640 bin 441'e, yaşamını yitirenlerin sayısı da 15 bin 86'ya yükseldi.
Güney Afrika Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Zweli Mkhize, ülkede son 24 saatte COVID-19 nedeniyle 82 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.
Ülkede hayatını kaybedenlerin sayısının 15 bin 86'ya yükseldiğini aktaran Mkhize, son 24 saatte 1079 kişide COVID-19 tespit edilmesiyle vaka sayısının 640 bin 441'e ulaştığını kaydetti.
Mkhize, COVID-19 vakalarından 567 bin 729'ün ise iyileştiğini ifade etti.
Ülkede bugüne kadar 3 milyon 821 bin 162 test yapıldı.
Afrika'da koronavirüsün en çok görüldüğü ülke
En fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.
Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da COVID-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.
Etiketler: Güney Afrika Cumhuriyeti koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 9 Eylül 2020 Çarşamba 04:16
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