İsrail güçlerinin Filistinlilere yönelik zulmü sürüyor.

İsrail makamları, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa yakınında Filistinli Hamid Hammad'a ait evi ruhsatsız olduğu iddiasıyla kendisine yıktırdı.

[Fotoğraf: AA]

Kudüs'teki Filistinliler, yıkım kararı çıktığında evlerini kendileri yıkmak zorunda kalıyor.

[Fotoğraf: AA]

Yıkım işlemini İsrail güçlerinin yapması durumunda ise masraf çok yüksek oluyor.

[Fotoğraf: AA]