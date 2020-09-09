Haber Giriş: Kaynak: AA
İsrail, Filistinliye evini kendi elleriyle yıktırdı
[Fotoğraf: AA]
İsrail makamları, Mescid-i Aksa yakınında Filistinli Hamid Hammad'a ait evi ruhsatsız olduğu iddiasıyla kendisine yıktırdı.
İsrail güçlerinin Filistinlilere yönelik zulmü sürüyor.
İsrail makamları, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa yakınında Filistinli Hamid Hammad'a ait evi ruhsatsız olduğu iddiasıyla kendisine yıktırdı.
[Fotoğraf: AA]
Kudüs'teki Filistinliler, yıkım kararı çıktığında evlerini kendileri yıkmak zorunda kalıyor.
[Fotoğraf: AA]
Yıkım işlemini İsrail güçlerinin yapması durumunda ise masraf çok yüksek oluyor.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Mescid-i Aksa israil Doğu KudüsSon Güncelleme: 9 Eylül 2020 Çarşamba 03:09
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