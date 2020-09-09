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Avustralya'da bir sörfçü köpek balığının saldırısıyla öldü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Avustralya'da köpek balığı saldırısına uğrayan kişi hayatını kaybetti. Bu durum, ülkede bu yıl içinde ölümle sonuçlanan 6. köpek balığı saldırısı oldu.
Queensland eyaleti ambulans servisinden William Houghton, yaptığı açıklamada, Coolangatta banliyösü Greenmount plajı açıklarında sörf yaparken köpek balığı saldırısına uğrayan 46 yaşındaki kişinin, diğer sörfçüler ve cankurtaranlar tarafından kıyıya getirildiğini belirtti.
Houghton, bacaklarından ağır yaralanan ve aşırı kan kaybeden sörfçüye ilk müdahalenin kıyıda yapıldığını ancak bu kişinin kurtarılmadığını ifade etti.
Bu olay, Avustralya sahillerinde bu yıl içinde ölümle sonuçlanan 6. köpek balığı saldırısı oldu.
Etiketler: köpekbalığı saldırısı avustralyaSon Güncelleme: 9 Eylül 2020 Çarşamba 02:28
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