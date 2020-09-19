Haber Giriş: Kaynak: AA
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde COVID-19 vaka sayısı 657 bini aştı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 2 bin 55 kişide yeni tip koronavirüs (COVID-19) tespit edildi, vaka sayısı 657 bin 627'ye yükseldi.
Güney Afrika Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede COVID-19 nedeniyle 85 kişi daha yaşamını yitirdi.
Hayatını kaybedenlerin sayısının 15 bin 857'ye çıktığı ülkede COVID-19 vaka sayısı 657 bin 627'ye ulaştı.
Bugüne kadar 4 milyon 3 bin 590 test yapıldı. COVID-19 vakalarından 586 bin 844 kişi ise iyileşti.
COVID-19 en fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.
Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da COVID-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.
Etiketler: koronavirüs Güney Afrika Cumhuriyeti covid 19Son Güncelleme: 19 Eylül 2020 Cumartesi 02:42
Son Haberler
- 03:21
- 02:55
- 02:34
- 02:08
- 01:26
Sıradaki Haber
Nijerya'da Boko Haram üyesi 16 terörist öldürüldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz