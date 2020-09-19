Haber Giriş: Kaynak: İHA
İrlanda Başbakan Yardımcısı Varadkar'a sulu saldırı
[Fotoğraf: İHA]
İrlanda Başbakan Yardımcısı Leo Varadkar, gazetecilere röportaj verdiği sırada bir kadın tarafından sulu saldırıya uğradı. O anlar kameraya yansıdı.
İrlanda’nın başkenti Dublin’de bulunan Merrion Meydanı'nda İrlanda Başbakan Yardımcısı Leo Varadkar gazetecilere röportaj verdiği sırada yanına gelen maskeli bir kadın tarafından sulu saldırıya uğradı.
Varadkar, saldırı sonrası üstünü temizlemeye çalıştığı sırada kimliği belirsiz saldırgan olay yerinden uzaklaştı.
Kadının Varadkar’a neden saldırdığı henüz bilinmiyor.
Saldırının ardından espri yapan Varadkar, “Bu kızı kaykay ve smoothie ile ilk gördüğümde Avril Lavigne sandım” dedi.
Önümüzdeki hafta polisle görüşeceğini aktaran Varadkar, olayla ilgili güvenlik soruşturmasına gerek olmadığını açıkladı.
Etiketler: sulu saldırı Leo Varadkar İrlandaSon Güncelleme: 19 Eylül 2020 Cumartesi 00:41
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