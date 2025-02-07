Duman -3.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Science Advances 07.02.2025 07:09

Grönland'de benzeri görülmemiş buz seli: 3 trilyon litre su serbest kaldı

Bilim insanları, Doğu Grönland'da şimdiye kadar kaydedilmiş en büyük buzul gölü taşkınlarından birini gözlemledi. Catalina Gölü'nde biriken 3 trilyon litre erimiş buz suyu, haftalar içinde serbest kalarak Edward Bailey Buzulu'nun altından 25 kilometre uzunluğunda bir tünel oluşturdu.

Grönland'de benzeri görülmemiş buz seli: 3 trilyon litre su serbest kaldı

Danimarka’nın yıllık su tüketiminin üç katına denk gelen bu olağanüstü su boşalımı, Grönland’daki Scoresby Sound fiyorduna aktı.

Uzmanlar, bu nadir olayın, küresel ısınmanın etkisiyle giderek artan buzul taşkınlarının oluşturduğu risklere dikkat çektiğini belirtiyor.

Danimarka Kopenhag Üniversitesi Niels Bohr Enstitüsü’nden bilim insanları, bu süreci ilk kez gerçek zamanlı olarak uydu görüntüleriyle takip etti.

Araştırmaya göre, Catalina Gölü 20 yıl boyunca eriyen buz sularıyla doldu ve Edward Bailey Buzulu’nun altında biriken su, zamanla buzu yukarı kaldırarak devasa bir tünel açtı.

Bu tür ani buzul gölü taşkınları, bilim dünyasında Glacial Lake Outburst Floods (GLOF) olarak adlandırılıyor ve son 30 yılda küresel sıcaklıkların artmasıyla birlikte daha sık görülmeye başlandı.

Milyonlarca kişi risk altında

Araştırmacılar, bu tür buzul taşkınlarının, özellikle Himalayalar gibi yoğun nüfuslu bölgelerde yıkıcı sonuçlara yol açabileceğini belirtiyor.

2023 yılında yapılan bir çalışmaya göre, dünya genelinde 15 milyon insan, bu tür ani taşkınların tehdidi altında yaşıyor.

Araştırmayı yürüten Aslak Grinsted, "Küresel ısınma nedeniyle buzul gölü taşkınlarının tehlikesi giderek artıyor. Bu olayları daha iyi anlamak, erken uyarı sistemleri geliştirmek açısından kritik öneme sahip" dedi.

Büyük miktarda enerji açığa çıkarıyor

Buzul gölü taşkınları, büyük miktarda enerji açığa çıkarıyor. Bilim insanlarına göre, Catalina Gölü’nden boşalan suyun ürettiği enerji, dünyanın en büyük nükleer santralinin 22 gün boyunca tam kapasite çalışmasına eşdeğer.

Araştırmacılar, bu muazzam gücün yeşil enerji üretimi için nasıl kullanılabileceğinin araştırılması gerektiğini vurguluyor. Ancak Grönland’ın düşük nüfus yoğunluğu ve altyapı eksikliği, bu tür doğal enerji kaynaklarının kullanımını zorlaştırıyor.

Araştırma, Science Advances dergisinde yayımlandı.

ETİKETLER
Danimarka Enerji Grönland Küresel Isınma
Sıradaki Haber
Soğuk savaş testlerinden kalan radyoaktif izler üzerimizde dolaşmaya devam ediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:55
Antalya'da organize suç örgütüne operasyon: 15 gözaltı
07:49
Adana'da yangın iki evi kullanılamaz hale getirdi
07:29
BUDO'da sefer iptalleri
07:17
Sakarya'da kar yağışı etkili oldu, araçlar yollarda kaldı
07:03
Soğuk savaş testlerinden kalan radyoaktif izler üzerimizde dolaşmaya devam ediyor
07:00
Araştırma: COVID-19 Alzhaimer riskini artırabilir
22 ilde eğitime kar tatili
22 ilde eğitime kar tatili
FOTO FOKUS
İstanbul'da kar trafik kazalarına neden oldu
İstanbul'da kar trafik kazalarına neden oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ