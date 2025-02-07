Araştırma: COVID-19 Alzhaimer riskini artırabilir

Yapılan yeni bir araştırmaya göre, SARS-CoV-2 virüsüne yakalanan kişilerde beyin proteinleri üzerinde görülen değişimler, dört yıllık yaşlanmaya eşdeğer etki gösterebiliyor.

Ağır COVID-19 geçirenler daha fazla risk altında

Araştırmaya göre, hastalığı ağır geçiren ve hastaneye kaldırılan hastalarda bu değişimlerin daha belirgin olduğu tespit edildi.

Özellikle yüksek tansiyon gibi demans risk faktörlerine sahip bireylerde etkilerin daha belirgin olduğu belirtildi.

Bilim insanları, COVID-19'un beyin hücrelerinde iltihaplanmaya yol açarak beta-amiloid proteinlerinin birikimini hızlandırabileceğini düşünüyor.

Kesin bir nedensellik bağlantısı kurulamadı

Ancak araştırmacılar, bu bulguların kesin bir nedensellik ortaya koymadığını vurguluyor. Çalışma gözlemsel bir araştırma olduğu için COVID-19'un doğrudan Alzheimer’a yol açtığı söylenemiyor.

Uzmanlar, grip gibi diğer enfeksiyonların da benzer etkiler yaratabileceğine dikkat çekiyor.

Alzheimer riskine karşı yeni bulgular

Imperial College London’dan nörobilim uzmanı Eugene Duff, "COVID-19’un, nörodejeneratif hastalıkları tetikleyen değişimlere yol açabileceğini düşünüyoruz.

Ancak bunun nasıl gerçekleştiğini ve uzun vadede ne gibi etkiler doğuracağını henüz tam olarak bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Alzheimer, dünya genelinde 55 milyondan fazla insanı etkileyen bir hastalık olarak biliniyor. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre her yıl yaklaşık 10 milyon yeni demans vakası teşhis ediliyor.

Araştırmacılar, COVID-19’un bu tabloya nasıl bir etki edeceğini anlamak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor.

Erken teşhis ve önlemler önemli

Bilim insanları, enfeksiyon hastalıklarının Alzheimer riskine etkisini daha iyi anlayabilmek için daha fazla araştırma yapılması gerektiğini vurguluyor.

UK Dementia Research Institute’dan Prof. Paul Matthews, "Demans riskine katkıda bulunan faktörleri daha iyi anlamak, erken teşhis ve önleyici tedbirler geliştirmek açısından büyük önem taşıyor" dedi.

Çalışma, tıp dergisi Nature Medicine'da yayımlandı.