Dünyanın yeni salgını noravirüs: Nedir, belirtileri nelerdir, nasıl korunulur?

Geçtiğimiz hafta boyunca günde ortalama 961 hastane yatağı, ishal, kusma ve norovirüs benzeri semptomları bulunan hastalarla doldu.

Bu sayı, bir önceki haftaya göre yüzde 7’lik bir artış göstererek sezonun en yüksek seviyesine ulaştı.

Geçen yıl aynı dönemde 570 hasta bu semptomlarla hastanelerde tedavi altına alınırken, iki yıl önce bu rakam 750 idi.

Grip vakaları azalıyor

Öte yandan, İngiltere’de grip vakalarında dördüncü hafta üst üste düşüş yaşandı.

Geçtiğimiz hafta hastanelerde ortalama 2.461 grip hastası bulunurken, 122 hasta yoğun bakımda tedavi gördü. Bir önceki hafta bu sayı 3.019 olarak kaydedilmişti.

Norovirüs nedir?

Norovirüs, mide ve bağırsak iltihabına (gastroenterit) neden olan son derece bulaşıcı bir virüs.

Pall Mall Medical’den Dr. Chun Tang, “Norovirüs, kontamine gıda, su, yüzeyler veya enfekte bir kişiyle doğrudan temas yoluyla kolayca yayılıyor.

Ayrıca virüs bulaşmış yüzeylere dokunduktan sonra ellerinizi ağzınıza götürmekle veya enfekte bir kişi tarafından hazırlanmış yiyecekleri tüketmekle bulaşabilir” dedi.

Norovirüs sıklıkla grip ile karıştırılsa da, MedExpress’ten Dr. Ashwin Sharma, “Norovirüs solunum yollarını değil, doğrudan sindirim sistemini etkiler.

Ayrıca birçok insan kendini iyi hissetmeye başladıktan sonra bulaşıcılığının bittiğini sanıyor, ancak virüs belirtiler geçtikten sonra iki hafta veya daha uzun süre bulaşıcı kalabilir” açıklamasında bulundu.

Kimler risk altında?

Her birey norovirüse yakalanabilir, ancak virüs kapalı alanlarda daha kolay yayılmaktadır. Dr. Tang, “Okullar, hastaneler ve huzurevleri gibi insanların yakın temas halinde olduğu ortamlarda yayılım hızı daha yüksektir.

Bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler, yaşlılar ve küçük çocuklar, özellikle sıvı kaybını yönetmekte zorlandıkları için daha büyük risk altındadır. Ancak sağlıklı yetişkinler de bu virüsten ciddi şekilde etkilenebilir” dedi.

Norovirüs belirtileri nelerdir?

Norovirüs enfeksiyonunun yaygın belirtileri arasında mide bulantısı, ishal ve kusma yer alır. Dr. Sharma, “Bazı hastalarda ateş, baş ağrısı ve kas ağrıları da görülebilir. Bu belirtiler şiddetli veya uzun süreli hale gelirse tıbbi yardım alınmalıdır” dedi.

Dr. Tang ise “Özellikle küçük çocuklar ve yaşlılarda kusma ve ishal nedeniyle hızlı sıvı kaybı yaşanabilir, bu yüzden en önemli nokta dehidrasyon belirtilerine dikkat etmektir” ifadelerini kullandı.

Korunma yolları

Norovirüsten korunmak için en etkili yöntem el hijyenine dikkat etmektir.

Dr. Tang, “Ellerinizi düzenli olarak sabun ve suyla yıkamak çok önemlidir. El dezenfektanları norovirüse karşı yeterince etkili değildir, bu yüzden geleneksel el yıkama yöntemleri en iyi korunma yoludur” dedi.

Ayrıca, mutfak ve banyo yüzeylerinin düzenli olarak dezenfekte edilmesi, meyve ve sebzelerin iyice yıkanması gerektiğini vurgulayan Tang, “Çevrenizde norovirüse yakalanmış biri varsa, doğrudan temastan kaçınmalı ve hijyen kurallarına daha fazla dikkat etmelisiniz. Belirtiler devam ederse bir doktora başvurulmalıdır” uyarısında bulundu.