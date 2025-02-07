ABD'li haber sitesi Politico, hükümetten fon aldığı iddialarını yalanladı

Demokrat Joe Biden yönetimi döneminde, hükümetten fon aldıkları iddia edilen medya kuruluşları arasında adı geçen Politico haber portalının yöneticileri, yazılı açıklamayla yeni yönetimde Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) yöneticisi olarak görev alan Elon Musk'ın söz konusu iddialarını yalanladı.

Politico'nun Üst Yöneticisi (CEO) Goli Sheikholeslami ve Genel Yayın Yönetmeni John F. Harris imzalı açıklamada, "18 yıldır hiçbir hükümetten, yardım, hibe veya destek adı altında tek bir kuruş bile almadık." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, dünya çapında milyonlarca insana hizmet veren Politico'nun, maddi gelirlerini reklam ve sponsorluklardan elde ettiği belirtildi.

Haber sitesinin PoliticoPro adlı profesyonel abonelik hizmeti veren bir biriminin olduğu aktarılan açıklamada, bu hizmetin karşılığı olarak bazı şirket, kuruluş ve devlet kurumlarından ücret alındığı kaydedildi.

Açıklamada, "Abone olan devlet kurumları bunu standart kamu tedarik süreçleri aracılığıyla yaparlar, tıpkı daha akıllıca çalışmak ve daha verimli olmak için satın aldıkları diğer araçlar gibi. Bu bir fonlama değil, bir işlemdir." ifadeleri kullanıldı.

Elon Musk iddiaları X hesabından paylaşmıştı

ABD'li milyarder ve DOGE yöneticisi Elon Musk'ın, Demokrat Joe Biden yönetiminin, bazı medya kuruluşlarına fon sağladığını iddia etmesinin ardından ülkede tartışmalar başlamıştı.

Politico adlı haber portalının son dönemde farklı federal kurumlardan 8,1 milyon dolar ödeme aldığını gösteren bir paylaşımı gündeme getiren Musk, benzer şekilde Associated Press (AP) haber ajansına ve New York Times (NYT) gazetesine yapıldığı belirtilen ödemelere de tepki göstermişti.

Musk, AP'ye yapılan ödeme için "vergi mükelleflerinin paralarının israfı" yorumunu yaparken, NYT'ye yapılan ödeme içinse "NYT, hükümet tarafından fonlanan bir gazete" ifadesini kullanmıştı.