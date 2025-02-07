İngiltere'de cinayet kurbanı her 10 gençten 8'i bıçak veya kesici aletle öldürülüyor

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, 2023-2024 döneminde 13-19 yaş grubundaki 64 cinayet kurbanından 53'ü (yüzde 83) bıçak veya kesici aletle öldürüldü. Böylelikle, her 10 gençten 8'inin bu tür aletlerle cinayete kurban gittiği ve bu oranın tüm cinayetlerde kesici alet kullanımının yüzde 46 olduğu genel ortalamaya kıyasla oldukça yüksek olduğu vurgulandı.

ONS verileri, kesici aletlerle işlenen cinayetlerin hem gençler arasında hem de genel nüfusta artış gösterdiğini ortaya koydu.

Ülkede Mart 2023-Mart 2024 döneminde kesici aletle işlenen cinayetlerin yüzde 15'i (40 kişi) 18 yaş altı bireylerden oluşurken, bu oran "son 10 yılın en yüksek seviyesi" olarak kaydedildi.

ONS, belirtilen dönemde kesici aletle öldürülen 40 gençten yüzde 30'unun beyaz, yüzde 28'inin siyahi ve yüzde 40'ının diğer etnik kökenlerden (Asya veya karışık) olduğunu belirtti.

Bıçaklı saldırı, aşırı sağcı şiddet eylemlerinin fitilini ateşlemişti

İngiltere'de Ocak 2024'te alınan kararla pala ve zombi bıçaklar yasaklı silahlar listesine alınmıştı. "Dikiş tutmaz" adıyla anılan burgulu bıçaklar ise 2019'da bu listeye girmişti.

Ülkede yasaklı silah bulunduranlar 6 ayla 2 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırılıyor. Reşit olmayanlara herhangi bir bıçağı internetten, mağazada ya da elden satanlar ise 2 yıl hapis cezasıyla cezalandırılıyor.

Adalet Bakanlığı, Ağustos 2024'te yayımladığı istatistiklerde ise Mart 2023-Mart 2024 arasında 18 bin 572 bıçaklı saldırı suçu işlendiği açıklanmıştı. Bu suçların 3 bin 206'sını ise 10 ile 17 arasındaki yaş grubundakilerin işlediği belirtilmişti.

Bakanlığın yayımladığı istatistiklerde, işlenen bıçaklı suçların yüzde 71'i bıçak doğrultma ya da bıçak dayama şeklinde gerçekleşirken 18 yaş üstü suçluların, ortalama 7,4 ay hapis cezası aldığı vurgulanmıştı. Yaşları 10 ila 17 olan suçluların aldığı hapis cezasının ortalaması ise 6,1 ay olarak açıklanmıştı.

İngiltere'de bıçaklı suçlar, Southport kentinde 29 Temmuz 2024'te işlenen ve 3 çocuğun ölümüne, 8'i çocuk 10 kişinin yaralanmasına neden olan olayla yeniden gündeme gelmişti.

Galler doğumlu bir saldırganın gerçekleştirdiği olayın ardından aşırı sağcılar, göçmen ve Müslüman karşıtı şiddet olaylarını başlatmıştı.

Saldırganın daha sonra 17 yaşında, Ruanda asıllı bir Hristiyan olduğu ortaya çıkmıştı.