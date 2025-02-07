Panama lideri Mulino, ABD'nin "Kanal'dan ücretsiz geçiş" açıklamasına tepki gösterdi

Mulino, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ABD'nin, "Kanal'dan ücretsiz geçiş" açıklamasına tepki gösterdi.

Devlet Başkanı Mulino, "Dün ABD Dışişleri Bakanlığının açıklaması beni çok şaşırttı çünkü gerçeğe dayanmayan önemli açıklamalar yapıyorlar. Bunu kabul edilemez buluyorum, kesinlikle kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Yasanın kendisine kanal geçiş ücretlerini kontrol etme yetkisi vermediğini savunan Mulino, "Bugün Panama, sizin aracılığınızla tüm dünyaya, ikili ilişkileri yalan ve yanlışlar temelinde yönetmeyi kesin bir şekilde reddettiğini ifade ediyor." dedi.

Ulusal Anayasa'yı çiğnemeyeceklerinin altını çizen Mulino, "Her zaman iki ülke arasındaki ilişkileri nasıl yürütülmesi gerekiyorsa o şekilde yönettim, iyi niyetle. Yapabileceğimi yaparım ama hiçbir şeyi ya da hiç kimseyi bahane ederek ulusal Anayasa'yı çiğnemem." diye konuştu.

ABD'nin iç siyasi sorunlarını anlamaya çalıştığını vurgulayan Mulino, "Bu, benim arzumu, irademi ya da kişisel tercihlerimi dayatmak için demokratik kuralları görmezden gelmem gerektiği anlamına gelmez." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'den, "Kanal'dan ücretsiz geçiş" açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı X sosyal medya hesabından, Panama hükümetinin, ABD gemilerinin Kanal'dan geçişi için artık ücret almamayı kabul ettiğini aktarmıştı.

Bakanlık açıklamasında, "ABD hükümet gemileri artık Panama Kanalı'ndan herhangi bir ücret ödemeden geçebilecek ve bu da ABD hükümetine yılda milyonlarca dolar tasarruf sağlayacak." ifadeleri kullanılmıştı.

ABD'nin Panama Kanalı politikası

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 3 Şubat'ta Panama City'de Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino ile görüşmüştü.

Görüşme sırasında, Rubio'nun Panama'da bulunduğunu vurgulayan ABD Başkanı Donald Trump, Panama Kanalı'nın Çin'e verilmediğini ancak Çin tarafından kontrol edildiğini iddia etmişti.

Trump, "Anlaşmayı ihlal ettiler. Panama Kanalı'nı ya geri alacağız ya da çok güçlü bir şey olacak." demişti.

Mulino, kanalın Panama tarafından işletilmeye devam edeceğini ve bu konuda herhangi bir müzakerenin söz konusu olmadığını ifade etmişti.

"Panama Kanalı'nın egemenliği tartışmaya kapalı." ifadesini kullanan Mulino, Panama'nın 2017'de Çin ile imzaladığı İpek Yolu Girişimi kapsamındaki mutabakat anlaşmasını yenilemeyeceğini de Rubio'ya iletmişti.