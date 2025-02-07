Çok Bulutlu -4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 07.02.2025 05:45

Hamas: Batı Şeria halkı bedeli ne olursa olsun bir karış toprağından vazgeçmeyecek

Hamas, işgal altında bulunan Batı Şeria'daki Filistinlilerin, ne pahasına olursa olsun bir karış toprağından bile vazgeçmeyeceğini vurguladı.

Hamas: Batı Şeria halkı bedeli ne olursa olsun bir karış toprağından vazgeçmeyecek
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Hamas Siyasi Büro Üyesi Harun Nasıreddin, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'nın güneyindeki Guş Etzion yerleşim bloğunda yeni konutlar inşa etmesine ilişkin bir açıklama yaptı.

Nasıreddin, soykırımcı İsrail'in Guş Etzion bloğunda 20 yıl aradan sonra ilk kez yeni bir yerleşim yeri kurmasının, soykırımcı İsrail'in, "Batı Şeria'yı ilhak etme ve Batı Şeria ile Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri yerlerinden etme" planını hızlandırmak için zamanla yarıştığı anlamına geldiğini belirtti.

Bu planın Filistin halkının kararlılığı ve direnişiyle başarısızlığa uğrayacağını vurgulayan Nasıreddin, Batı Şeria halkının, bedeli ne olursa olsun, bir karış toprağından bile vazgeçmeyeceğini ve işgalcilerin kendilerini yerinden etme iradesine boyun eğmeyeceğini ifade ettii.

Batı Şeria ve Kudüs'teki Filistin halkının kararlı duruş sergilemesi ve katil İsrail'in tehditlerine ve halkı yerinden etme girişimlerine boyun eğmemesinin önemli olduğunu vurgulayan Nasıreddin, Filistin halkının kararlılığının, İsrail'in Batı Şeria'yı boşaltıp daha fazla yerleşim yeri inşa etme emellerini boşa çıkaracağını vurguladı.

Filistin topraklarını gasbeden 15 İsrailli aile, dün, Kudüs yakınlarındaki Haltz yerleşim yerinde 20 evin inşasını tamamlamıştı.

Haltz yerleşim yeri, soykırımcı İsrail hükümetinin Haziran 2024'te onayladığı Guş Etzion bloğundaki beş yerleşimden biri.

ETİKETLER
İsrail Batı Şeria İsrail'in Gazze Soykırımı Hamas
Sıradaki Haber
Trump'tan soykırımcı Netanyahu'ya tutuklama kararı çıkaran UCM'ye yaptırım
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:29
Panama, Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi'nden resmen ayrılacağını duyurdu
06:27
ABD'li haber sitesi Politico, hükümetten fon aldığı iddialarını yalanladı
06:22
İngiltere'de cinayet kurbanı her 10 gençten 8'i bıçak veya kesici aletle öldürülüyor
06:19
ABD'nin 13 eyaleti DOGE'nin hassas verilere erişimini engellemek için dava açacak
06:17
Panama lideri Mulino, ABD'nin "Kanal'dan ücretsiz geçiş" açıklamasına tepki gösterdi
06:15
ABD'de Trump yönetimine dava açıldı
22 ilde eğitime kar tatili
22 ilde eğitime kar tatili
FOTO FOKUS
İstanbul'da dün başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor
İstanbul'da dün başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ