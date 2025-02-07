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Dünya
AA 07.02.2025 01:53

Trump'tan soykırımcı Netanyahu'ya tutuklama kararı çıkaran UCM'ye yaptırım

ABD Başkanı Donald Trump, soykırımcı Netanyahu ile ilgili tutuklama kararından dolayı Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) yaptırım öngören başkanlık kararnamesini imzaladı.

Trump'tan soykırımcı Netanyahu'ya tutuklama kararı çıkaran UCM'ye yaptırım
[Fotoğraf: AA Arşiv]

ABD Başkanı Trump, yazılı açıklama yaparak, UCM yetkililerine yaptırım öngören bir başkanlık kararnamesine imza attığını duyurdu.

Trump, söz konusu kararnameyle ilgili açıklamasında, UCM'nin, Amerika'yı ve katil İsrail gibi yakın müttefiklerini "temelsiz ve gayrimeşru şekilde" hedef aldığını savundu.

UCM'nin, soykırımcı Netanyahu aleyhinde Gazze'deki savaş suçlarına atıfla çıkardığı tutuklama kararını kabul etmediklerini kaydeden Trump, şu ifadeleri kullandı:

"UCM, meşru bir dayanağı olmaksızın, ABD ve İsrail de dahil olmak üzere bazı müttefiklerinin personeli üzerinde yargı yetkisi iddia etmiş ve ön soruşturmalar açmıştır; ayrıca İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı hedef alan asılsız tutuklama kararları çıkartarak yetkisini kötüye kullanmıştır. Her iki ülke de Roma Statüsü'ne taraf veya UCM üyesi olmadığı için UCM'nin ABD veya İsrail üzerinde herhangi bir yargı yetkisi bulunmamaktadır."

UCM'nin ABD ile soykırımcı İsrail gibi yakın müttefiklerini "hedef aldığını" savunan Trump, kararnamesiyle bu kurum yetkililerine yaptırım uygulanacağını belirtti.

Söz konusu kararname, UCM yetkililerinin Amerikan vizesi almalarını ve ABD ile finansal işlemler yapmalarını bloke edecek.

UCM, geçen yıl kasım ayında, Gazze Şeridi'nde katil İsrail'in işlediği savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan dolayı soykırımcı İsrail Başbakanı Netanyahu ile o günkü Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

ABD'li yetkililer söz konusu kararı tanımadıklarını ifade etmiş, bazı Cumhuriyetçi Kongre üyeleri UCM'ye yaptırım uygulanmasını önermişti.

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