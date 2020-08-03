Haber Giriş: Kaynak: The Telegraph
Gözaltındaki 'kurye' kedi hapishaneden kaçtı
[Temsili fotoğraf: AFP]
Sri Lanka'da, mahkumlara uyuşturucu, sim kart ve hafıza kartı taşıdığı gerekçesiyle yakalanan kedi, tutulduğu hücreden firar etti.
Kurye kedi, geçtiğimiz cumartesi günü, yüksek güvenlikli Welikada Hapishane'nde görevliler tarafından tespit edilmişti.
Kedinin boynuna asılı küçük plastik çantada 2 gram uyuşturucu, 2 sim kart ve 1 hafıza kartı bulunduğu bildirilmişti.
Aruna gazetesinin haberine göre, kurye kedi, tutulduğu hücreden dün kaçtı.
Hapishane yetkilileri henüz konuyla ilgili açıklama yapmadı.
Etiketler: cezaevi kurye kurye kediSon Güncelleme: 3 Ağustos 2020 Pazartesi 13:48
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