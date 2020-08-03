İngiltere Hükümeti, yeni tip koronavirüse (COVID-19) karşı aşı geliştirme çalışmaları kapsamında Hindistan merkezli Wockhardt ilaç firmasıyla anlaşma imzaladığını duyurdu.

Firmanın gelecek ay itibarıyla çalışmalara başlayabileceğini umut ettiğini dile getiren hükümet, Wockhardt'ın "aşının doldurulması ve kullanıma hazır hale getirilmesi" aşamasını üstleneceğini belirtti.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan İngiliz İş Bakanı Alok Sharma, "Bugün, birden çok COVID-19 aşı adayından milyonlarca doz üretmek için ekstra bir kapasite sağladık. Böylece Birleşik Krallık'ta insanları yüksek sayılarla ve hızlı bir şekilde korumak için gerekli aşıların teminini garantiledik." ifadelerini kullandı.

Anlaşmanın açıklanmasından sonra firmanın Mumbai borsasındaki hisseleri yüzde 10 yükseldi.

Wockhardt tarafından yapılan açıklamada ise şirketin İngiltere adına, ilaç firması AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen aşılar dahil olmak üzere birden çok COVID-19 aşısından milyonlarca doz üretmeye hazırlandığı belirtildi.

Açıklamada, Galler'in Wrexham bölgesinde bulunan firmanın tesislerindeki doldurma hatlarından birinin gelecek 18 ay boyunca İngiltere hükümeti tarafından kullanılacağı ifade edildi.

Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre, dünya çapında 150'den fazla COVID-19 aşısı halihazırda geliştirme ve test aşamasında. Bu aşıların 25'i ise "klinik deneme" safhasında.

Dünyada vaka sayısı 18 milyonu aşan COVID-19 salgını sonucunda toplam can kaybı 688 bini geçti.