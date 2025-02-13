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Dünya
AA 13.02.2025 11:07

Google'ın eski CEO'su, "yapay zekanın terör amaçlı kullanılabileceği" konusunda uyardı

Google'ın eski üst yöneticisi (CEO) Eric Schmidt, yapay zeka teknolojilerinin terörist gruplar tarafından "masum insanlara zarar vermek" amacıyla kullanılabileceği konusunda uyararak, hükümetlere "özel teknoloji şirketlerini denetleme" çağrısında bulundu.

Google'ın eski CEO'su, "yapay zekanın terör amaçlı kullanılabileceği" konusunda uyardı

Schmidt, konuyla ilgili BBC'ye değerlendirmelerde bulundu.

Yapay zeka teknolojilerinin terörist gruplar ya da "haydut devletler" tarafından "masum insanlara zarar vermek" amacıyla kullanılabileceğini vurgulayan Schmidt, Kuzey Kore, İran ve Rusya gibi ülkelerin bu teknolojileri "biyolojik silah yaratmak için" kullanabileceğini ileri sürdü.

Schmidt, 11 Eylül 2001'de uçakların kontrolünü ele geçiren teröristlerin ABD'de düzenlediği ve çok sayıda kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıları hatırlatarak, benzer bir olayın yaşanma riskinden duyduğu endişeyi dile getirdi.

Yapay zeka teknolojilerinin gelecekte büyük ölçüde özel şirketler tarafından geliştirileceğini belirten Schmidt, bu teknolojilerin kötü amaçlar için kullanılmasının önüne geçilebilmesi adına, özel şirketlerin hükümetler tarafından denetlenmesi çağrısı yaptı.

"Hükümetlerin ne yaptığımızı anlamaları ve gözlerini üzerimizden ayırmamaları gerçekten önemli" ifadesini kullanan Schmidt, denetlemelerin ve düzenlemelerin aşırıya kaçması halinde inovasyonun engellenebileceği konusunda da uyardı.

Çocukların akıllı telefon kullanımı denetlenmeli

Çocukların yapay zeka destekli akıllı telefon kullanımına da değinen Schmidt, konuyla ilgili yapılacak denetlemelerin önemine işaret etti.

Schmidt, çocukların "çevrim içi dünyanın kötülüklerinden" korunması gerektiğini vurgulayarak, konuyla ilgili yürütülen kampanya ve girişimleri desteklediğini kaydetti.

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