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Dünya
Techtimes 08.09.2023 07:51

Google, siyasi reklamların yapay zeka kullanımını açıklamasını zorunlu tutacak

Siyasi reklamlarda manipüle edilmiş içerikle ilgili endişeleri gidermek amacıyla Google, siyasi reklamların görüntü ve ses oluşturmada yapay zeka kullanımını açıkça açıklamasını zorunlu kılıyor. Bu gerekliliğin Kasım ayında, yaklaşan ABD başkanlık seçimlerinden hemen önce yürürlüğe girmesi planlanıyor.

Google, siyasi reklamların yapay zeka kullanımını açıklamasını zorunlu tutacak

Google, yapay zeka ile oluşturulmuş içeriğin artan sıklığına karşı koymak için reklam politikasını güncelledi.

Güncelleme, yapay zeka tarafından oluşturulan materyallerin siyasi, sosyal veya kamuyu ilgilendiren diğer konularda insanların kafasını karıştırmak veya yanıltmak için manipülasyonunu önlemeye odaklanıyor.

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Google, politikalarını güncelleyerek siyasi reklamların, gerçek veya gerçeğe yakın kişileri ve olayları taklit eden sentetik materyal kullandığını açıkça belirtmesini zorunlu kıldı.

İzleyicilere kasıtlı olarak hazırlanmış bilgileri kolayca tanımlayabilecekleri bir yol sunarak şeffaflığın artırılması amaçlanıyor. 

Üretken yapay zeka teknolojisinin uygunsuz kullanımına ilişkin endişelere rağmen Google, platformun bütünlüğünü korumak ve demokratik süreci yapay zeka kaynaklı dezenformasyondan korumak amacıyla değiştirilmiş resim ve sesleri tespit edip silmeye yönelik teknolojilere yatırım yapıyor.

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