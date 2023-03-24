Eski Başkan Donald Trump, çevik kuvvet teçhizatına bürünmüş New York Şehri polis memurları tarafından çeteyle mücadele ediliyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise, loş bir beton hücrenin parmaklıklarının ardında griler içinde hapiste.

Son derece ayrıntılı, sansasyonel görüntüler, son günlerde Trump'ın olası suçlamalarla karşı karşıya olduğu ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Putin için tutuklama emri çıkardığı haberlerinin ortasında, Twitter ve diğer platformlarda dolaşmaya başladı.

Ancak görsellerin hiçbiri gerçek değil.

Görüntüler yapay zeka tarafından desteklenen, giderek daha karmaşık ve geniş çapta erişilebilir hale gelen görüntü oluşturucularla üretildi.

Uzmanlar, görüntülerin yeni bir gerçekliğin habercisi olduğu konusunda uyarıyor: büyük haber olaylarının ardından sosyal medyayı dolduran sahte fotoğraf ve videolar toplum için kritik zamanlarda gerçek ve kurguyu daha fazla bulandırıyor.

Seattle'daki Washington Üniversitesi'nde yanlış bilginin yayılması üzerine çalışan profesör olan Jevin West, "Bu fotoğraflar krizler döneminde olayları daha karmaşık hale getiriyor. Sisteme ve aldığınız bilgilere olan güveninizi kaybetmeye başlıyorsunuz" dedi.

Fotoğrafları manipüle etme ve sahte görüntüler oluşturma yeteneği yeni olmasa da, Midjourney, DALL-E ve diğer yapay zeka araçlarının kullanımı daha kolay.

Kullanıcılar, basit bir metin yazarak, toplu ölçekte, ayrıntılı arka planlarla tamamlanmış gerçekçi görüntüleri hızlı bir şekilde oluşturabilirler.

Son görüntülerin bir kısmı, Midjourney'nin haber ajansı fotoğraflarının stilini taklit eden ikna edici görüntüler üretebilen yeni bir sürümünün piyasaya sürülmesinden kaynaklandı.

Hollanda merkezli bir araştırmacı gazetecilik topluluğu olan Bellingcat'in kurucusu Eliot Higgins, Trump'ın kurgusal tutuklanmasının çok sayıda dramatik görüntüsünü canlandırmak için bu aracın en son sürümünü kullandı.

On binlerce kez paylaşılıp beğenilen görsellerde, üniformalı bir polis ekibinin Trump'ı yaka paça gözaltına aldığı görüldü.

Putin'in tutuklanıp yargılanmasına ve ardından hapse atılmasına ilişkin bir dizi fotoğrafın da arkasında olan Higgins, görüntüleri hiçbir kötü niyetle yayınlamadığını söylüyor.

Ancak yine de uygulamayı kullanması yasaklandı. Midjourney ise konuya ilişkin açıklama yapmadı.

Uzmanlar, sentetik görüntülerin gerçeğinden ayırt edilmesinin giderek zorlaştığı bir dönemde, görsel yanlış bilgilerle mücadele etmenin en iyi yolunun daha iyi kamu bilinci ve eğitim olduğunu söylüyor.