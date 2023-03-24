ABD Başkanı Joe Biden ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau, anlaşmayı Cuma günü Bay Biden'ın Ottawa ziyareti sırasında açıklayacak.

Anlaşmanın, ABD ve Kanada yetkililerinin her iki ülkeye giden sığınmacıları geri çevirmesine izin vermesi bekleniyor.

Yeni düzenleme, Kanada'nın resmi olmayan geçiş noktalarında sınırı geçenleri geri çevirmesini engelleyen Güvenli Üçüncü Ülke Anlaşmasındaki bir boşluğu kapatacak.

Boşluk, göçmenlerin Roxham Road gibi yerlerden Kanada'ya girmesine neden olmuştu.

Raporlara göre, yeni ABD-Kanada sınır anlaşmasıyla ilgili müzakereler aylardır durmuştu.

Ülkenin ABD-Meksika sınırında kendi göçmen kriziyle boğuşması nedeniyle ABD yetkililerinin anlaşmayı yeniden düzenlemek istemedikleri bildirildi.

CBS News'te yer alan habere göre, anlaşmanın bir parçası olarak Kanada, Güney ve Orta Amerika'daki zulüm ve şiddetten kaçan 15 bin göçmen için yeni bir mülteci programı oluşturacak.

Biden, Trudeau ile bir dizi ekonomi, ticaret ve göçmenlik konusu hakkında görüşmek üzere 24 saatliğine Kanada'nın Ottawa kentinde bulunuyor.

Göç anlaşmasının Cuma günü Biden ABD'ye dönmeden önce duyurulması planlanıyor.