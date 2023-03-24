Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma 06:28Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
İran'ın Türkiye sınırında 5,6 büyüklüğünde deprem
İran'ın Hoy kentinde yerin 7 kilometre derinliğinde, 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü İran'ın Batı Azerbaycan eyaleti bölgesindeki Hoy kenti olan 5,6 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlenirken, sosyal medyada sarsıntının Van ve Hakkari'den de hissedildiğine ilişkin paylaşımlar yer aldı.
Depremin merkez üssünün Van'ın Başkale ilçesine 29 kilometre mesafede olduğu tespit edildi.
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