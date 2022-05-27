Teknoloji hızlı ilerleyişini sürdürdükçe bizleri şaşırtan birçok yeniliği de beraberinde getiriyor. Yapay zekanın son ürünlerinden biri de ressam programlar.

Canvas isimli program, içerisinde materyaller barındırıyor. Kullanıcı panelinden dağ, su, çim, bulut gibi seçenekler içerisinden hangisini isterseniz seçiyor, daha sonra o materyalle boş sayfanızı boyuyorsunuz. Yapay zeka size gerçek bir fotoğraf oluşturuyor. Siz materyallerle boyadıkça yapay zeka yaptığınız işleme uygun şekilde fotoğrafları düzenliyor. Yani size sadece hayal etmeyi bırakıyor.



Bu programlardan biri de DALL-E. Yazılım web tabanlı çalışıyor. Size bıraktığı tek şey, kafanızda tasarladığınız sahneyi kelimelere dökmeniz. Gerisini yapay zeka hallediyor.

Birincisi yayınlanan bu yazılımın şu sıralar ikincisi geliştiriliyor. Örnekte de gösterildiği gibi “Fotorealistik tarzda, uzayda at binen bir astronot” kelimeleri seçildiğinde o yönde bir görsel oluşurken, “Çocuk kitabı tarzında, kedilerle uzayda basketbol oynayan astronotlar” yazınca o yönde görseller çıkarıyor.

Örnekler başarılı ancak yazılımın tam sürümü çıkana kadar yorum yapmak erken olacaktır.

Yapay zekanın birebir kullanıcı deneyimi yaşattığı bu programlar yeni nesil teknolojinin hangi noktaya geldiğini gösterir nitelikte. Hızla gelişiyor ve geliştikçe bazı unsurları aradan kaldırıyor.

Resim çizebilmek için yeteneğe veya eğitime olan ihtiyacı yok sayan programlar buna bir örnek… Akıllara elbette şu soru geliyor. Yeteneğin yerini kodlar mı alıyor?