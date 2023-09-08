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Dünya
The Guardian 08.09.2023 07:20

Yoga yapanları öldü sandı, toplu katliam ihbarı yaptı

İngiltere’nin doğusundaki Lincolnshire kentindeki bir kafeye giden adam, yerde hareketsiz yatanları görünce polisi arayıp toplu katliam ihbarı yaptı. Polis olay yerine hızla baskın düzenleyince yoga dersi yarıda kaldı.

Yoga yapanları öldü sandı, toplu katliam ihbarı yaptı

Kafe yöneticileri ve yoga dersi öğrencileri, beklemedikleri polis baskınını görünce şaşkınlığa uğrarken, durumunun anlaşılmasının ardından polis memurları ihbarın asılsız olduğunu anlayınca rahat bir nefes aldı.

Bu arada Lincolnshire Polisi herkesin güvende ve iyi durumda olduğunu teyit ederken, ihbarla ilgili inceleme başlatılmayacağını, çağrının "iyi niyetle" yapıldığını duyurdu.

Baskın yapılan kafenin Facebook hesabından yapılan açıklamada ise “Böyle bir ihbarın ardından hızla harekete geçtikleri için Lincolnshire Polisi’ne teşekkür ederiz. Gelirken yolda akıllarından neler geçtiğini bir an bile hayal edemiyoruz” denildi.

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