Moskova'da polislerden 365 bin dolarlık Bitcoin hırsızlığı

Rus medya grubu RBK, iki polis memuruna karşı ceza davası başlatıldığını bildirdi.

Büyük çaplı dolandırıcılıkla suçlanan kişiler, on yıla kadar hapisle karşı karşıya kalabilir.

Bir kaynak, basına yaptığı açıklamada, iki cezai soruşturma departmanı memurunun 19 Temmuz'da sokakta bir adamı durdurduğunu, kurbanını kelepçelediğini, telefonuna el koyduğunu ve onu zorla bir araca bindirdiğini söyledi.

Şüphelilerin aracın içindeyken, kripto yatırımcısı olduğu ortaya çıkan adamı, ödeme yapmaması halinde suç faaliyeti iddiasıyla hakkında ceza davası açılacağını iddia ederek tehdit ettiği iddia edildi.

Kaynağa göre adı açıklanmayan kurban, polis memurlarının kripto cüzdanlarına 9,6 bitcoin (yaklaşık 265 bin dolar) aktardı.

Suçlu bulunmaları halinde memurların polis teşkilatından ihraç edileceği ve on yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilecekleri belirtildi.