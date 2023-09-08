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Dünya
CNN International 08.09.2023 06:41

CNN: Musk, Kırım'daki Starlink'in kapatılmasını emretti

Hakkında yazılan yeni bir biyografi kitabına göre Elon Musk, nükleer savaş korkusu nedeniyle geçen yıl Ukrayna'nın Kırım'a yönelik saldırısını durdurmak için Starlink'in kapatılmasını emretti.

CNN: Musk, Kırım'daki Starlink'in kapatılmasını emretti

Haber CNN tarafından, Walter Isaacson tarafından yazılan ve satışına 12 Eylül'de başlanacak olan "Elon Musk" biyografisine atıfta bulunularak verildi.

Kitaba göre, patlayıcılarla sarılı Ukrayna'ya ait insansız sualtı dronları Rusya'nın filosuna yaklaştığında, "iletişimi kaybettiler ve herhangi bir hasara yol açmadan geri çekildiler

Musk, Rusya'nın "mini Pearl Harbor" olarak tanımladığı şeye tepki olarak nükleer silah kullanabileceğinden endişe ederek SpaceX mühendislerine gizlice Kırım yakınındaki Starlink sinyalini kapatmalarını emretti.

Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanı Mikhail Fedorov daha sonra Musk'tan sinyali tekrar açmasını istedi.

Ancak Musk hayır dedi ve Ukrayna'nın Kırım'a saldırarak "çok ileri gittiğini ve stratejik yenilgiye davetiye çıkardığını" söyledi.

Musk konuyla ilgili olarak "Starlink savaşlara katılmak için tasarlanmadı. İnsanların Netflix izlemesi, rahatlaması, okulda internete bağlanması ve iyi barışçıl şeyler yapması için yapıldı, drone saldırıları için değil" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Şubat 2022'deki tam kapsamlı işgalinden hemen önce Ukrayna'nın iletişim sistemlerini kesintiye uğratmasının ardından Musk, Ukrayna'ya, Ukrayna'nın askeri operasyonları için hayati önem taşıyan milyonlarca dolarlık SpaceX yapımı Starlink uydu terminallerini sağlamayı kabul etti.

Cep telefonu ve internet ağları yok edilmiş olsa bile Starlink terminalleri Ukrayna'nın savaşmasına ve bağlantıda kalmasına olanak sağladı.

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