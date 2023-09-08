Parçalı Bulutlu 17.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 08.09.2023 05:26

Hırvatistan'daki Recep Tayyip Erdoğan İslam Kültür Merkezi'nde mevlit programı düzenlendi

Hırvatistan'ın Sisak şehrindeki Recep Tayyip Erdoğan İslam Kültür Merkezi'nde mevlit programı düzenlendi.

Hırvatistan'daki Recep Tayyip Erdoğan İslam Kültür Merkezi'nde mevlit programı düzenlendi
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle 8 Eylül 2022'de açılan Recep Tayyip Erdoğan İslam Kültür Merkezi bünyesindeki camide akşam namazı kılındı.

Namazın ardından düzenlenen mevlitte Bosna Hersekli "Gazija" korosu ilahiler seslendirdi.

Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran'ın da katıldığı programda bir konuşma yapan Cami Başimamı Alem Crnkic, "Tam bir yıl önce 7 Eylül 2022'de mevlit programında, merkezin açılışının arifesinde bu caminin önünde toplanmıştık. Bir yıl sonra şükranımız daha da büyük, daha geniş ve daha anlamlı olmalı" diye konuştu.

Crnkic ayrıca, cami ve merkezin yapımında emeği geçen başta Türkiye olmak üzere herkese teşekkür ederek, camiye en çok gelen misafirlerin Büyükelçi Kıran eşliğinde camiyi ziyaret eden Türklerin olduğunu ifade etti.

Merkezin açılışının birinci yıldönümü münasebetiyle yarın bir dizi program düzenlenecek ve merkez divanhanesinde "Nahla" İslam Kültür Merkezi Kütüphanesi'nin açılışı yapılacak.

ETİKETLER
Hırvatistan Recep Tayyip Erdoğan
Sıradaki Haber
İki Türk sporcu, California'daki Catalina Kanalı'nı 13 saatte yüzerek geçti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:10
İtalya suça karışan gençler için cezaları artırıyor
06:06
Trump destekçileri, beyzbol maçında "Ya Trump ya ölüm" yazılı pankart açtı
05:24
Samsun'da bir kişiyi bıçakla ağır yaralayan şüpheli yakalandı
05:22
İzmir'de otomobil ile çarpışan motosikletteki kurye hayatını kaybetti
05:15
Bartın'da 3,9 büyüklüğünde deprem
02:52
Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı
Türk Devletleri Teşkilatı'ndan deprem sonrası acil durum tatbikatı
Türk Devletleri Teşkilatı'ndan deprem sonrası acil durum tatbikatı
FOTO FOKUS
Yunanistan'da şiddetli yağışlar 5 Eylül'den bu yana devam ediyor
Yunanistan'da şiddetli yağışlar 5 Eylül'den bu yana devam ediyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ