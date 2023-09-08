Parçalı Bulutlu 19.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 08.09.2023 00:45

Mali'de 2 terör saldırısı: 64 kişi öldü

Mali'de düzenlenen 2 ayrı terör saldırısında 49 sivil ve 15 asker yaşamını yitirdi. Ülkede 3 gün ulusal yas ilan edildi.

Mali'de 2 terör saldırısı: 64 kişi öldü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Mali ordusundan yapılan açıklamada, Timbuktu bölgesinden geçen Nijer Nehri'nde seyir halindeki bir yolcu teknesinin roketli saldırıya uğradığı duyuruldu.

Motoruna 3 roket isabet eden teknede 49 kişi hayatını kaybetti.

Yerel basında çıkan haberlerde, 300 kişinin bulunduğu teknenin ciddi hasar almasına karşı kıyıya yanaşabildiği kaydedildi.

Başka bir saldırı daha: 15 asker öldü

Öte yandan Gao bölgesindeki Bamba ilçesinde konuşlu askerlere düzenlenen saldırıda da 15 askerin öldüğü ifade edildi.

Hükümetten yapılan açıklamada da her 2 saldırıda hayatını kaybedenler için 8 Eylül gece yarısından başlayarak 3 günlük ulusal yas ilan edildiği duyuruldu.

Saldırıları, Mağrip El-Kaidesi'nin (AQIM) Sahel'den sorumlu kolu Cemaat Nusra el İslam ve Müslim (JNIM) üstlendi.

Nijer Nehri'nin Mopti bölgesinden geçen kısmında da bir başka tekne 3 Eylül'de saldırıya uğramış ve olayda bir çocuk yaşamını yitirmişti.

ETİKETLER
Mali Terör Örgütü
Sıradaki Haber
ABD Ukrayna'ya 600 milyon dolarlık yeni yardım paketini duyurdu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
02:11
Alkollü motosiklet sürücüsü otobüsten inen yolcuya çarptı: 2 yaralı
02:08
Osmaniye'de seyir halindeki yolcu otobüsü yandı
02:01
Kastamonu’da cip ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı
01:52
Tabancayla kazara vurulan 13 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
01:46
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
01:32
Mali'de düzenlenen 2 terör saldırısında 64 kişi öldü
Türk Devletleri Teşkilatı'ndan deprem sonrası acil durum tatbikatı
Türk Devletleri Teşkilatı'ndan deprem sonrası acil durum tatbikatı
FOTO FOKUS
Yunanistan'da şiddetli yağışlar 5 Eylül'den bu yana devam ediyor
Yunanistan'da şiddetli yağışlar 5 Eylül'den bu yana devam ediyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ