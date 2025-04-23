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Dünya
Independent 23.04.2025 06:37

Gökyüzünde nadir ‘gülen yüz’ hizalanması bu hafta izlenebilecek

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), bu hafta Ay, Venüs ve Satürn’ün kısa süreliğine “gülen yüz” şeklinde hizalanacağını duyurdu.

Gökyüzünde nadir ‘gülen yüz’ hizalanması bu hafta izlenebilecek

ABD’li yetkililere göre bu nadir gökyüzü olayı, cuma günü sabahın erken saatlerinde yaklaşık bir saat boyunca izlenebilecek.

NASA, bu sıra dışı hizalanmanın dünyanın dört bir yanından gözlemlenebileceğini belirtti.

NASA[NASA]

Ay ve gezegenler gülümseme şekli oluşturacak

Ay’ın ince hilal haliyle “ağız” kısmını, Venüs ve Satürn’ün ise “göz”leri temsil edeceği bu hizalanmada, Venüs yukarıdaki göz, Satürn ise aşağıdaki göz olarak konumlanacak.

NASA Güneş Sistemi Elçisi Brenda Culbertson, bu oluşumun gökyüzünde oldukça etkileyici bir görüntü sunacağını ifade etti.

Ay, Venüs ve Satürn’ün doğu ufkunda bir araya geleceğini açıklayan NASA, net bir görüş açısına sahip olanların Merkür’ü de çok alçakta olmakla birlikte parlak şekilde görebileceğini bildirdi.

Ancak bu gökyüzü olayı ufka oldukça yakın bir konumda gerçekleşeceği için her yerden rahatça gözlemlenemeyebilir.

Lir meteor yağmuru da aynı döneme denk geliyor

Bu hafta ayrıca Dünya'nın, yılda bir kez gözlemlenen Lir meteor yağmuru kaynağı olan bir kuyruklu yıldızın toz bulutlarından geçmesiyle birlikte, gökyüzünde yıldız kaymalarına da sahne olacak.

Tarihte M.Ö. 687 yılına kadar uzanan gözlemlerle bilinen Lir meteor yağmuru, 415 yılda bir Güneş’e yakın geçen Thatcher isimli kuyruklu yıldızın arkasında bıraktığı parçacıklardan oluşuyor.

Meteor yağmuru salıdan çarşambaya geçecek gece zirveye ulaşacak. Bu süreçte saatte ortalama 15 meteor gözlemlenmesi bekleniyor.

ABD Ulusal Hava Servisi, “Gece karanlığa büründüğünde, Lir meteor yağmurunun zirve anını sabaha kadar izlemek için güzel bir gece olduğunu fark edeceksiniz” açıklamasında bulundu.

NASA, meteor yağmurunu izlemek isteyenlere doğuya dönük bir noktadan, şehir ışıklarından uzak karanlık bir yerde sırtüstü uzanarak gökyüzünü izlemelerini tavsiye etti.

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