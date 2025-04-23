Katil İsrail Gazze'de yerinden edilenlerin sığındığı okula saldırdı: 10 ölü

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünün Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail'in Gazze şehrinin kuzeydoğusunda yerinden edilen kişilerin sığındığı Yafa Okulu'nu bombaladığı belirtilerek, saldırıda ilk belirlemelere göre 10 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Ekiplerin saldırıda yaşamını yitirenlerin cenazeleri ile çok sayıda yaralıyı enkazdan çıkardığı kaydedilen açıklamada, bölgede arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.