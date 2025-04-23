Çok Bulutlu 13.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 23.04.2025 06:24

Katil İsrail Gazze'de yerinden edilenlerin sığındığı okula saldırdı: 10 ölü

İsrail'in, Gazze şehrinin kuzeydoğusunda yerinden edilenlerin sığındığı Yafa Okulu'na düzenlendiği saldırıda ilk belirlemelere göre 10 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Katil İsrail Gazze'de yerinden edilenlerin sığındığı okula saldırdı: 10 ölü

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünün Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail'in Gazze şehrinin kuzeydoğusunda yerinden edilen kişilerin sığındığı Yafa Okulu'nu bombaladığı belirtilerek, saldırıda ilk belirlemelere göre 10 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Ekiplerin saldırıda yaşamını yitirenlerin cenazeleri ile çok sayıda yaralıyı enkazdan çıkardığı kaydedilen açıklamada, bölgede arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.

ETİKETLER
İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı Gazze
Sıradaki Haber
Kolombiya'da hükümet 12 soruluk referandum yapacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:30
OpenAI, Google’dan Chrome'u satın almaya hazır: Yapay zekada neleri değiştirebilir?
07:14
Pençe-Kilit bölgesinde yaralanan asker tedavi gördüğü hastanede şehit oldu
07:08
Rus sanatçı, Putin'in ABD başkanına hediye ettiği gizemli Trump portresini ortaya çıkardı
07:05
Tesla ve BYD'ye meydan okuyan yeni teknoloji: 5 dakikada 500 kilometre menzil
07:04
Papa'nın yüzüğü ölümünden sonra neden imha ediliyor?
06:56
Papa'nın görevine gölge düşüren skandallar zinciri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avustralya Genel Valisi Mostyn ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avustralya Genel Valisi Mostyn ile bir araya geldi
FOTO FOKUS
TBMM 105 yaşında
TBMM 105 yaşında
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ