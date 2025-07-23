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Dünya
AA 23.07.2025 21:52

GKRY'de çıkan orman yangını yayılarak devam ediyor

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Limasol kenti yakınlarında çıkan orman yangınının rüzgarın etkisiyle yayılarak devam ettiği bildirildi.

GKRY'de çıkan orman yangını yayılarak devam ediyor

Rum basınında çıkan haberlere göre, Limasol'un kırsal bölgelerinde çıkan birden fazla orman yangını, bölgedeki rüzgarın etkisiyle yayıldı.

Yangını söndürmek üzere karadan ve havadan müdahale edilirken, bölgede bulunan çok sayıda köy tedbir amaçlı boşaltıldı.

Limasol'un bazı semtleri ile bölgedeki 20'den fazla kasaba ve köye elektrik verilemiyor.

Köylüler yangında mahsur kaldı

Limasol'un Lofu bölgesinde orman yangınından dolayı en az 60-70 köylü mahsur kaldı. Ekipler köylüleri kurtarabilmek için helikopter destekli çalışmalar yürütüyor.

GKRY lideri Nikos Hristodulidis, resmi televizyon kanalından yaptığı açıklamada, "Öncelikle yangında can kaybı olmaması bizim için önemlidir. Kamuoyuna çağrıda bulunmak istiyorum, insanlar uzmanların talimatlarına uymalı ve yangın bölgesindeki evlerinden uzaklaşmalıdır." ifadelerini kullandı.

Yangının bir an önce söndürülmesini temenni eden Hristodulidis, Avrupa Birliği ve bölge ülkelerine işbirliği çağrısında bulundu.

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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Orman Yangını
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