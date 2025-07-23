Açık 29.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 23.07.2025 21:49

Hollanda güvenlik birimleri, İsrail'i tehdit oluşturan ülkeler listesine aldı

Hollanda Güvenlik ve Terörle Mücadele Kurumunun (NCTV), İsrail'i ilk kez Hollanda için tehdit oluşturan ülkeler listesine aldığı bildirildi.

Hollanda güvenlik birimleri, İsrail'i tehdit oluşturan ülkeler listesine aldı

NCTV tarafından yayımlanan "Devlet Aktörlerinin Tehdit Değerlendirmesi" başlıklı raporunda, İsrail'in dezenformasyon faaliyetleriyle Hollanda kamuoyunu ve siyasi karar alma süreçlerini etkilemeye çalıştığı belirtildi.

Raporda, "İsrail'in Hollanda siyasetini ve toplumunu etkileme girişimi" başlığı altında, geçen yıl Amsterdam'da Maccabi Tel Aviv taraftarlarıyla yaşanan olayların ardından İsrail hükümetine bağlı bir bakanlık tarafından hazırlanan ve resmi kanallar dışında Hollandalı siyasetçi ile gazetecilere gönderilen bir belgeye dikkat çekildi.

Söz konusu belgede Hollanda vatandaşlarının isimlerinin geçtiği, alışılmadık ve istenmeyen bilgiler içerdiği kaydedilen raporda, İsrail ve ABD'nin Lahey merkezli Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) yönelik tehditlerinin kurumun faaliyetlerini sekteye uğratabileceği ifade edildi.

Raporda, Hollanda'nın uluslararası hukuk kurumlarına ev sahipliği yapan bir ülke olarak bu tehditler karşısında özel bir sorumluluğa sahip olduğu vurgulandı.

NCTV'nin raporunda, Hollanda için tehdit oluşturan ülkeler listesinde İsrail ilk kez yer aldı.

Diğer yandan NCTV, daha önce Hollanda servislerinin İsrail menşeli casus yazılım ve dinleme cihazlarına yönelik endişelerini ortaya koymuş olsa da, bu raporda casusluk bölümünde İsrail'in adı geçmedi.

ETİKETLER
Hollanda İsrail
Sıradaki Haber
İran: UAEA teknik heyeti Tahran'ı ziyaret edecek ancak nükleer tesislere ziyaretine izin verilmeyecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:35
Katil İsrail aralarında çocukların da bulunduğu 44 Filistinliyi katletti
22:32
İstanbul'da binada patlama: 2 katlı bina çöktü
22:35
Eskişehir'deki orman yangınına soruşturma başlatıldı
21:54
GKRY'de çıkan orman yangını yayılarak devam ediyor
21:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kahraman orman şehitlerine taziye mesajı
21:33
Bakan Fidan: Türkiye, Rusya-Ukrayna barışı için yoğun çaba gösteriyor
Birçok ilde hissedilen hava sıcaklığı 40 dereceyi aştı
Birçok ilde hissedilen hava sıcaklığı 40 dereceyi aştı
FOTO FOKUS
'Alev savaşçıları'nın canlarını hiçe saydığı anlar kamerada
'Alev savaşçıları'nın canlarını hiçe saydığı anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ