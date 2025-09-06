Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 21.3ºC Ankara
Dünya
DHA 06.09.2025 16:01

Gizemli cismin en net fotoğrafı paylaşıldı

Bilim insanları, uzun zamandır tartışma konusu olan "3I/ATLAS"ın gizemini çözdüklerini açıkladı.

Gizemli cismin en net fotoğrafı paylaşıldı

Bilim insanları, Güneş Sistemi’nden geçen gizemli gök cisminin bu zamana kadar çekilen net görüntülerini paylaştı. Şili’deki Gemini South Gözlemevi’nde elde edilen en net görüntüler, aylardır tartışma konusu olan "3I/ATLAS"ın gizemini çözdü.

221 bin kilometre hızla Güneş’e doğru ilerleyen cismin, çekirdeğinin çevresinde parlak bir bölge ve Güneş’in aksi yönünde uzanan bir kuyruğa sahip olduğu belirtildi.

Lancashire Üniversitesi’nden Dr. Mark Norris, “Bu yeni görüntüler çok açık bir şekilde ‘3I/ATLAS’ın bir kuyruklu yıldız olduğunu ortaya koyuyor” dedi.

Gizemli cismin en net fotoğrafı paylaşıldı

Imperial College London’dan Dr. Matthew Genge’ye göre "3I/ATLAS"ın atmosferi, Dünya’daki kuyruklu yıldızlardan daha fazla karbondioksit, daha az su içeriyor. Bu da cismin, kendi yıldızından çok daha uzak bir bölgede oluştuğunu gösteriyor.

Araştırmacılar, bu bulgunun uzak yıldız sistemlerindeki gezegen oluşum süreçlerine dair önemli ipuçları verdiğini söylüyor.

Uzay Bilimsel Araştırma Keşif
Soykırımcı İsrail son 24 saatte 68 Filistinliyi katletti
