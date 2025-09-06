Zelenski: Rusya eylül başından bu yana 1300'den fazla İHA saldırısı düzenledi

Zelenski, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Rusya'nın saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

Rusya'nın dün gece sivil altyapıyı hedef aldığını belirten Zelenski, Moskova yönetiminin eylül başından bu yana 1300'den fazla İHA saldırısı düzenlediğini ve yaklaşık 900 hava bombası fırlattığını vurguladı.

Zelenski, Ukrayna'nın neredeyse her bölgesinde patlamalar meydana geldiğini kaydederek, "Rusya bu savaşı uzatmaya devam ediyor ve diplomasiyi tam bir saçmalığa dönüştürmeye çalışıyor. Saldırılara ve yıkıma, diplomatik çabaların ve medeni diyaloğun hiçe sayılmasına kolektif bir yanıt verilmeli." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "diplomasiyi tekrardan rayına oturtmak için Rus petrol ve doğal gaz ticaretine etkili kısıtlamalar getirilmesi gerektiği" konusunda haklı olduğunu belirten Zelenski, "Yaptırım baskısını güçlendirmeli, Ukrayna'ya silah tedarikini artırmalı ve bu tür işgallerin gelecekte tekrarlanmamasını sağlamalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenski, kalıcı barışın "işleyen ve gerçek güvenlik garantileri" gerektirdiğinin altını çizerek, güvenilir bir barışın hayata geçirilmesi için çalıştıklarını vurguladı.