Dünya
AA 06.09.2025 11:25

Gazze'de güneye doğru "göç hareketi" yaşanıyor

İsrail ordusunun saldırılarını genişletmesi ve "tahliye" emrinin ardından Gazze kentinde on binlerce Filistinli yeniden yerinden ediliyor.

Gazze'de güneye doğru "göç hareketi" yaşanıyor

Gazze sahilindeki Reşid Caddesi üzerinden güneye doğru geniş çaplı göç hareketi yaşanıyor.

İsrail ordusunun Gazze kentinde kara saldırılarını genişletme ve bölge halkına sözde insani bölgeye doğru kenti terk etme çağrısı yapmasının ardından Filistinliler hayatta kalma amacıyla yeniden yollara düştü.

Gazze kentinde çok sayıda Filistinlinin ise yerinden edilmeyi reddederek kentte kalmaya kararlı olduğu belirtiliyor.

İsrail ordusu Gazze kentine kara saldırılarını genişlettiğini duyurarak bölge halkına "bir an önce kenti terk etmeleri" çağrısında bulunmuştu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Gazze'nin güneyinde Han Yunus kentinde bulunan Mevasi bölgesinin "insani bölge" ilan edildiğini, burada temel insani ihtiyaçların bulunduğunu ve Birleşmiş Milletler ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği içinde insani yardımların bölgeye ulaştırılacağını iddia etmişti.

İsrail ordusu daha önce birçok kez Mevasi bölgesini "insani bölge" ilan etmiş ancak hem oraya giden Filistinlileri hem Mevasi'de yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını defalarca hedef almıştı.

Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı İsrail
