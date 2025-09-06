Parçalı Bulutlu 21.7ºC Ankara
Dünya
AA 06.09.2025 06:45

İsrail 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da 19 bin Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusunun, Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da 19 bin Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

İsrail 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da 19 bin Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan açıklamada, Batı Şeria'daki gözaltılar ve hapishanelerdeki Filistinlilerin sayısına ilişkin bilgi verildi.

İsrail'in Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da da yaklaşık 19 bin Filistinlinin gözaltına alındığı ve bu sayının Gazzelileri kapsamadığı ifade edildi.

Gözaltına alınanlardan 585'inin kadın, 1550'den fazlasının ise çocuk olduğu kaydedildi.

İsrail hapishanelerinde 77 Filistinli hayatını kaybetti

7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail hapishanelerinde 46'sı Gazze'den olmak üzere 77 Filistinlinin hayatını kaybettiğine, hapishanelerde ölen ancak kimlikleri açıklanmayan daha onlarca Gazzeli olduğuna işaret edildi.

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların sayısının eylül başı itibarıyla 49'u kadın, 400'ü çocuk olmak üzere yaklaşık 11 bin 100'ü bulduğu, 3 bin 577 Filistinlinin de idari tutuklu olduğu kaydedildi.

İsrail Filistin Devleti Katliam İsrail'in Gazze Soykırımı Batı Şeria
