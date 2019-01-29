Yemen'in Kızıldeniz kıyısındaki liman kenti Hudeyde, Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre 20 milyon kişinin açlık sınırında yaşadığı ülkede, dış yardımların yüzde 70'inin ulaştığı önemli bir konumda yer alıyor.

Hudeyde'deki tahıl ambarları ise, çatışan taraflar ve açlıktan muzdarip halk için hayati konumda.

Yemen Sosyal Fonuna bağlı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Kalkınma Ajansı Genel Müdürü Vessam Kaid, "Kızıldeniz kıyısındaki ambarlar, çatışan tarafların siyasi hedeflerine ulaşmaları için güçlü bir nokta" dedi.

Vessam Kaid ayrıca, "Bu tesisleri kim kontrol ederse, yiyeceği kimin alacağı konusunda en büyük karara sahip olacak" ifadelerini kullanarak gıdanın silah olarak kullanıldığını belirtti.

Tahıl ambarlarının abluka altında tutulması, Yemenlilere verilen toplu bir ceza

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan tarafından desteklenen hükümet güçlerince kontrol altında tutulan ambarlarda, ülkede açlık sınırında yaşayan yaklaşık 4 milyon kişiyi beslemeye yetecek stok var.

Ancak insani yardım kuruluşları, Hudeyde'nin doğu yakasında Eylül 2018'de Husiler ile hükümet güçleri arasında başlayan çatışmalardan beri ambarlara ulaşamıyor.

Dünya Gıda Programı İcra Direktörü David Paisley, Davos'ta yaptığı açıklamada, "Stoklara ulaşmaya çalışıyoruz (duyuyorum ki) ancak Husiler ulaşmamıza izin vermiyor" dedi.

Hudeyde Limanı'ndaki tahıl ambarlarının abluka altında tutulması, büyük bir bölümü açlık tehlikesi altında yaşayan Yemenlilere verilen toplu bir ceza olarak değerlendiriliyor.

Buğday silolarında yangın çıktı

BM'ye göre, Dünya Gıda Programının şu anda 3,7 milyon kişiyi beslemeye yetecek ve ülkenin buğday stokunun 4'te 1'ine tekabül eden 50 milyon ton buğdayı var. Ancak yangın nedeniyle büyük buğday stoklarına sahip 2 ambar zarar gördü. Yangının bölgeye atılan havan atışlarından dolayı çıktığı tahmin ediliyor.

BM Yemen Koordinatörü Lise Grande, "Bu buğdayı çok zor bir zamanda, 20 milyondan fazla insanın veya toplam nüfusun yaklaşık yüzde 70'inin açlıktan muzdarip olduğu bir zamanda kaybettik" dedi.

Hudeyde'de ateşkesi tehdit eden gerginlik

Hudeyde'de ateşkese rağmen ara ara duyulan silah sesleri, kentte ateşkesin uzun sürmeyeceği izlenimi veriyor.

Uluslararası Kriz Grubu yayınladığı raporda, "Ateşkesin çökmesi durumunda, bir daha benzer bir ateşkesi sağlama şansı olamayacak" ifadelerini kullandı.

Gözlemciler de kentte sık sık yaşanan ateşkes ihlalleri ile ateşkesin çökmesinin sadece zaman meselesi olduğu konusunda uyarıyor.

Kentten çekilme ertelendi

Taraflar arasındaki güven eksikliği, Husi güçleri ile hükümet güçlerinin 7 Ocak'ta kentten çekilme taahhütlerini tutmalarına engel oldu.

Çatışan tarafların Hudeyde'den ayrılmaları ertelendi.

Bazı hükümet yanlısı güçler, askeri müdahalenin kan dökülmesine yol açsa bile tek çözüm olduğunu ifade ediyor.

Ancak Dünya Gıda Programının Bölge Müdürü Steffen Andersen, ateşkesin Hudeyde'nin güneyinde daha önce ulaşılamayan bazı bölgelere ulaşma imkanı verdiğini söyledi.

Kaynak: AFP