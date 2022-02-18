Ukrayna ve Rusya arasındaki suçlamaların temelinde Ukrayna'daki Rusya yanlısı ayrılıkçıların faaliyetleri var.

Bozok Üniversitesi İİBF Dekanı Prof. Dr. Kürşad Zorlu, "Ayrılıkçıların sayısına ilişkin net bir şey söylenemiyor ancak 2019'daki nitelikli bir araştırmada 40 bin civarındaydı. 'Siz Donetsk ve Luhansk'taki sözde ayrılıkçılığın bağımsız olma girişimini tanıyın masaya onlarla oturun' Rusya diyor ki 'ben bu sorunun bir parçası değilim.' " açıklamasını yaptı.

Belirsizlikler var

Krizi aşmak için yapılan anlaşmalarda, ayrılıkçıların kontrolündeki bölgelerin statüsüne ilişkin belirsizlikler bulunuyor.

Rusya ve ayrılıkçılar bu boşluklardan yararlanıyor.

Dış Politika Araştımacısı Çağatay Güler, "Bu halka cumhuriyetleri yalnızca Rusya'nın kontrol ettiği bölgeleri kapsamıyor. Bütün Donbas bölgesini kapsıyor. Rusya derse ki bunlar bağımsız cumhuriyetler Ukrayna tarafından saldırıya maruz kalıyorlar. Bunun üzerinden bölgeye bir harekat gelebilir bunun üzerine Ruslar bunu bu şekilde destekleyebilir." değerlendirmesini yaptı.

Rusya'nın askeri desteği krizde yeni perdeleri aralıyor

Hibrit savaş stratejisinde de ayrılıkçılar önemli bir koz.

Rusya'nın Ukrayna'nın güneydoğusundaki gruplara askerî desteği, krizde yeni perdeler açıyor.

Prof. Kürşad Zorlu, "Rusya'nın sınıra konuşlandırdığı yaklaşık 130 bin sayıya ulaşmış askeri de dikkate alırsak buradaki gruplar bir tür entegre pozisyonunda bu da onların moral motivasyon gücünü artıran bir eğilim sergiliyor." şeklinde konuştu.

Ukrayna'daki Rusya yanlısı grupların silahlandırılması, sivil can kayıplarına da yol açıyor. 2014'te Malezya Havayolları'na ait yolcu uçağı füze ile düşürülmüş, 298 kişi hayatını kaybetmişti.

Olay, ayrılıkçıların bölgede oluşturduğu tehlikeyi ve silah kapasitesini yansıtan örneklerden biri.

600 binden fazla kişiye Rus pasaportu dağıtıldı

Rusya ayrılıkçılar üzerinden bölgede kendi kontrolünde bir istikrarsızlık oluşturuyor.

Ukrayna'nın doğu bölgelerinde nüfus yapısı ve Rusya'nın bu yapıyı etkilediğine ilişkin iddialar en tartışmalı konuların başında geliyor. Donbas'ta geçtiğimiz yıl açıklanan verilere göre 600 binden fazla kişiye Rus pasaportu dağıtılırken, yaklaşık 150 bin kişi de Rusya'daki seçimlerde oy kullandı. Buna göre Rusya, ayrılıkçıları kullanarak bölgenin demografisini yeniden şekillendiriyor.

Rusya'nın nüfuzunu attırma politikasının devam etmesi öngörülüyor

Çağatay Güler, nüfus yapısına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Ruslar bölgedeki demografik mühendislik aracılığıyla hem kendi gücünü tahkim ediyor iki bölgeden oy devşiriyor üç bölgeyi Ruslaştırarak aslında şunu ortaya koyuyorlar biz bu bölgede Rus halkı destekliyoruz, Rus etnik kökenli halkın haklarını koruyoruz şeklinde kendi argümanlarını da besliyorlar."

2014'ten bu yana ayrılıkçıların güçlendiği bölgelerde, Rusya'nın nüfuzunu attırma politikasının devam etmesi öngörülüyor.

Haber: Ahmet Çakıcı

Kamera: Hüseyin Ertan