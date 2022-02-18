Haber Giriş: 18 Şubat 2022 Cuma 23:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eunice fırtınası Belçika'yı da etkisi altına aldı: Eğitime ara verildi
İngiltere'yi etkisi altına alan Eunice Fırtınası, Belçika'da da hayatı olumsuz etkilerken fırtına nedeniyle yaralananlar oldu.
Sabah saatlerinde Belçika'da, fırtına hızının saatte 150 kilometreye ulaşması beklenen bölgelerde turuncu alarm ilan edildi.
Eunice Fırtınası'nın en fazla öğleden sonra etkili olacağı belirtilerek insanlara evde kalmaları çağrısı yapıldı.
Eğitime ara verildi, tren seferleri iptal edildi
Bazı bölgelerde eğitime ara verildi, tren seferleri iptal edildi, parklar ve ormanlara girişler kapatıldı.
Fırtınadan toplu taşıma ve hava trafiği de olumsuz etkilendi.
[Fotoğraf: AAa]
Birkaç gün daha etkili olacak
Farklı kentlerde ağaçların ve çatıların devrilmesiyle birçok kişi yaralandı, arabalar ve binalar hasar gördü.
Fırtınanın gece ve gelecek birkaç gün etkili olmaya devam etmesi bekleniyor.
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