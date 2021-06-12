Pulitzer, 1917 yılından beri verilen ABD'nin en prestijli gazetecilik ödülleri.

Medya dünyasının merakla beklediği ödüllerde bu yılın başarılı isimleri açıklandı.

Vatandaş gazeteciliği vurgulandı

Uzun süre dünya gündeminde yer alan vatandaş gazeteciliğinin önemli örneklerinden birine ödül verildi. Polis memuru Derek Chauvin'in siyahi George Floyd'un boynuna diziyle bastırmasını cep telefonuyla kaydeden Darnella Frazier isimli genç kız "özel alıntı" ödülüne layık görüldü.

Video dünya çapında protestoları başlattı

Genç kızın ”George Floyd cinayetini cesurca kayıt altına aldığı" vurgulandı. Açıklamada, görüntülerin dünya çapında polis şiddetine karşı protestolara yol açtığı, gerçeklik ve adalet arayışında vatandaş gazetecilerin rolünün önemini ortaya koyduğu belirtildi.



Frazier, Floyd'un ölümünü cep telefonunun kamerasıyla kaydettiği 2020 Mayıs'ında 17 yaşındaydı.

Pulitzer ödülleri sahiplerini buldu

Öte yandan, Boston Globe gazetesi, en iyi araştırmacı gazetecilik ödülünün sahibi oldu. Haber ajansı Associated Press iki dalda en iyi fotoğraf ödülü aldı. New York Times gazetesi de, koronavirüs pandemisiyle ilgili haberleriyle kamu hizmeti ödülünü aldı.