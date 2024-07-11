George Clooney'den Biden'a 'adaylıktan çekil' çağrısı

81 yaşındaki Biden, geçen ay Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'la çıktığı televizyon mülakatındaki zayıf performasının ardından, adaylıktan çekilmesi baskılarıyla karşı karşıya.

Son olarak Clooney, New York Times gazetesine "Biden'ı seviyorum ama yeni bir adaya ihtiyacımız var" başlıklı bir yorum yazısı göndererek, Biden'a adaylıktan çekilmesi çağrısı yapanlar arasına katıldı.

Biden'ı bir başkan olarak, bir arkadaş olarak sevdiğini ve karakterine güvendiğini söyleyen Clooney, Biden'ın son dört yılda birçok "savaşı" kazandığını, ancak "kazanamayacağı tek savaşın zamana karşı savaş olduğunu" ifade etti.

Yaşamı boyunca bir Demokrat olduğunu, Demokrat Parti'nin birçok bağış organizasyonunda sunuculuk yaptığını ve partisiyle gurur duyduğunu hatırlatan Clooney, "Kasım ayındaki seçimi bu başkanla kazanamayız" dedi.

Biden'a adaylıktan çekilmesi için kendi partisi içinden yapılan çağrılar artarken, Demokrat Parti’nin büyük bağışçıları arasında olan Disney ailesinin mirasçısı Abigail Disney de aynı çağrıda bulunmuştu.

Biden ise yarışta kalmaya kararlı olduğunu söylüyor.

"Gördüğüm Biden 4 yıl önceki Biden değildi"

Clooney yazısına şöyle devam etti:

"Bunu söylemek çok yıkıcı ama üç hafta önceki bağış toplama etkinliğinde gördüğüm Biden 2010'daki muhteşem Biden değildi. 2020'deki Biden bile değildi"

"Yorgun muydu? Evet. Soğuk algınlığı mı geçiyordu? Belki. Ama parti liderlerimiz artık bize 51 milyon kişinin televizyon tartışmasında gördüğü şeyin gerçek olmadığını söylemeyi bıraksın. İkinci bir Trump dönemi fikri hepimizi o kadar korkutuyor ki, her uyarıyı görmezden gelmeyi tercih ediyoruz"

"Bunları dile getirmek adil mi? Dile getirilmeli. Bu yaşla ilgili, başka bir şey değil. Kasım ayındaki seçimi bu başkanla kazanamayız."

Clooney Biden'ı adaylıktan çekilmeye çağırdığı yazısını "Joe Biden bir kahraman. 2020'de demokrasiyi kurtardı. 2024'te de aynı şeyi yapması için ona ihtiyacımız var" sözleriyle sonlandırdı.

Biden cephesinden savunma

looney'nin bahsettiği bağış toplama etkinliği Haziran ayından yapılmış; Julia Roberts, Barbra Streisand gibi isimlerin de katıldığı etkinlikte yaklaşık 30 milyon dolar bağış toplanmıştı.

Ünlü aktörün çağrısı ardından Biden'ın seçim kampanyasından ismi açıklanmayan bir yetkili Amerikan medyasına yaptığı açıklamada, "Başkan etkinlikte üç saatin üzerinde kaldı, Clooney ise fotoğraf çektirip hızlıca gitti" dedi.

Yetkili ayrıca etkinliğin, Biden'ın G7 zirvesi için gitmiş olduğu İtalya'dan Los Angeles'a dönmesinin hemen ardına denk geldiğini belirtti.

Demokrat Parti içinden çağrılar da artıyor

27 Haziran'daki televizyon tartışması ardından Kongre üyesi 10'dan fazla Demokrat, Biden'a adaylıktan çekilmesi çağrıları yaptı.

Colorado eyaleti senatörü Michael Bennet Salı gecesi yaptığı açıklamayla, kamuoyu önünde Biden'ın adaylığına karşı çıkan ilk isim oldu.

Bennet açıkça "çekil" demese de, Trump'ın büyük farkla seçimi kazanacağını söyledi.

Vermont senatörü Peter Welch ise Çarşamba günü bunu açık açık dile getiren ilk Demokrat oldu. Welch Washington Post'a gönderdiği yorum yazısında "ülkenin iyiliği için" Biden'a adaylıktan çekilmesi çağrısı yaptı.

Connecticut senatörü Richard Blumenthal da gazetecilere Biden'ın seçimi kazanabileceğine dair ciddi endişeleri olduğunu söyledi.

Biden'ın kampanya ekibiyse başkanın yarışı sonuna kadar götüreceğini tekrarlıyor.