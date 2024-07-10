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Dünya
TRT Haber 10.07.2024 14:09

Demokratların aday çıkmazı: Kamala Harris mi, Joe Biden mı?

ABD seçimleri yaklaşırken Joe Biden'ın adaylıktan çekilmesi durumunda Kamala Harris'in aday olma ihtimali gündemde. Başarılı bir kariyere sahip olsa da Harris'in kazanma ihtimaline sıcak bakılmıyor. Peki, Kamala Harris kimdir ve Trump'a karşı başarılı olabilir mi? Detaylar haberimizde...

Benginur İkbal Akgül
Benginur İkbal Akgül
Demokratların aday çıkmazı: Kamala Harris mi, Joe Biden mı?

ABD’de 5 Kasım’da yapılacak Başkanlık seçimleri öncesi Demokratların aday çıkmazı gündemde. Özellikle bazı üst düzey Demokratlar, Başkan Joe Biden'ın yaşının (81) ve mevcut performansının seçimlerde partinin aleyhine olacağını düşünerek, Biden'ın yarıştan çekilmesi gerektiği yönünde çağrıda bulunuyor.

Biden'ın çekilmesi gerektiğini düşünen Demokratlar, 59 yaşındaki Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in aday gösterilerek seçim kampanyasında yeni bir başlangıç yapılmasının en iyi seçenek olacağını da savunuyorlar. Ancak, Harris'in kamuoyundaki güven oyu eskisi kadar iyi değil ve başkan yardımcısı olarak yaptığı işlerin başkan seçilmesi durumunda iyi bir izlenim bırakmayacağı yönünde kaygılar mevcut.

Demokratların aday çıkmazı: Kamala Harris mi, Joe Biden mı?

Kamala Harris kimdir?

Kamala Harris, 1964'te Kaliforniya'da Jamaikalı bir baba ve Hindistan kökenli bir annenin çocuğu olarak doğdu. Howard Üniversitesi'nde okudu ve ardından Kaliforniya Üniversitesi'nde hukuk eğitimi aldı. 2003'te San Francisco bölge savcısı oldu ve 2010-2014 yılları arasında Kaliforniya eyaletinin Adalet Bakanı olarak görev yaptı.

2016'da Demokrat Parti'den Kaliforniya Senatörü seçildi. 2020 başkanlık seçimleri için Demokrat Parti'den aday adayı oldu, ancak Aralık 2019'da kampanyasını sonlandırdı ve Mart 2020'de Joe Biden'a desteğini açıkladı. Harris, başkanlık adaylığını suikast sonucu öldürülen Afro-Amerikan hak savunucusu Martin Luther King'e adadığını belirtmişti.

Demokratların aday çıkmazı: Kamala Harris mi, Joe Biden mı?

Harris, Trump'ı yenebilir mi?

Anketler, Harris'in seçilebilirliği konusunda iyi sonuçlar vermiyor. Demokratların büyük bir kısmı dahil olmak üzere birçok seçmen, onun Trump'a karşı genel seçimleri kazanabileceğinden şüphe duyuyor.

Kamuoyunda da göçmenlik ve dış politika gibi konularda Harris'in güçlü liderlik eksikliği olduğu düşünülüyor.

Kamala Harris, siyahi toplulukta önemli bir isim ve kadın olarak da avantajlı. Ancak, başkan yardımcısı olarak popülaritesi değişti ve beklenen liderlik duruşunu sergilemekte zorlandı.
Prof. Dr. Burak Küntay

Kamala Harris'in siyasi tecrübesi ve parti içinde bazı destekçileri bulunmakta. Trump'a karşı kesin bir zafer elde etmesi olası görünmese de Harris’in adaylığı daha önce de gündeme gelmişti.

Peki, Harris’in şansı ne? Biden’ın yerine aday olabilir mi? Detayları ABD siyaseti konusunda uzman olan Beykoz Üniversitesi Rektör yardımcısı Prof. Dr. Burak Küntay ile konuştuk.

"Başka isimler de aday olabilir"

Küntay, “ABD seçimleri yaklaşırken, Kamala Harris'in Joe Biden'ın yerine aday olma olasılığı gündemde. Ancak, Biden çekilme kararı almadığı sürece bu sadece spekülasyon olarak kalacak” diyor.

Hukuki ve mevzuat açısından Biden’ın kendisi çekilme kararı almadıkça yarıştan çıkarılmayacağını da söylüyor.

Biden çekilirse, Kamala Harris önemli bir figür olarak öne çıkacak olsa da, Josh Shapiro, Gretchen Whitmer, J.B. Pritzker ve Gavin Newsom gibi isimlerin de adaylık için ciddi şekilde değerlendirilebileceği bilgisini paylaşıyor.

“Trump’ın davaları seyri değiştirir”

Küntay, Biden'ın adaylığının ve Trump'ın karşısında nasıl bir performans sergileyeceği konusunun, Trump'ın davalarının seyrine ve Yüksek Mahkeme'nin kararlarına bağlı olacağını belirtiyor:

“Kamala Harris, siyahi toplulukta önemli bir isim ve kadın olarak da avantajlı. Ancak, başkan yardımcısı olarak popülaritesi değişti ve beklenen liderlik duruşunu sergilemekte zorlandı. Başkan adaylığı durumunda, ona destek olacak güçlü bir yardımcı aday seçmesi önemli olacak.”

Öte yandan, Harris'in adaylığı tartışmaları devam ederken, Biden'ın ağustos ayındaki Demokrat Parti kongresine kadar çekilme kararı alıp almayacağı belirsizliğini koruyor.

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