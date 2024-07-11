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Dünya
CNN International 11.07.2024 06:29

İspanyol turist Güney Afrika'da fotoğraf çekerken filler tarafından öldürüldü

Güney Afrika'nın Pilanesberg Milli Parkı'nda hayvanların fotoğrafını yakından çekmek için aracından inen İspanyol bir turist, fil sürüsü tarafından ezilerek hayatını kaybetti.

İspanyol turist Güney Afrika'da fotoğraf çekerken filler tarafından öldürüldü

İspanyol medyası, turistin Zaragoza'dan 43 yaşındaki Carlos Luna olduğunu duyurdu.

Pilanesberg, Güney Afrika'nın dördüncü büyük parkı ve popüler bir turist destinasyonu. Ayrıca 7 binden fazla hayvana ev sahipliği yapıyor.

Polis, parkta gezinen adamın, aracı durdurup indiğini ve fotoğraf çekmek için fillere yaklaştığını, ardından sürü tarafından saldırıya uğrayıp öldürüldüğünü söyledi.

Eyaletin turizm kurulu yaptığı açıklamada, İspanyol vatandaşının fillere yaklaşmadan önce yol arkadaşlarının ve olay yerinde bulunan iki araçtaki diğer yolcuların uyarılarını dikkate almadığını söyledi.

Filler yoldan uzakta besleniyordu.

Kurul, "Yetişkin bir fil dişi adama doğru koştu, adam kaçtı ama ne yazık ki fil tarfından ezilmekten kurtulamadı. Daha sonra tüm sürü, diğer file katıldı ve adam ezilerek hayatını kaybetti" açıklaması yaptı.

Fillerin daha sonra olay yerinden ayrıldığı ve kimseye saldırmadığı da belirtildi.

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