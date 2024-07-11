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Dünya
Sciencealert 11.07.2024 06:58

Samanyolu'nda gizli bir karadeliğin kanıtları bulundu

Gökbilimciler, yaklaşık 17 bin ışık yılı uzaklıktaki Omega Centauri adlı yıldız kümesinin merkezinde, en az 8 bin 200 Güneş kütlesine eşdeğer bir kütleye sahip kara deliğin kanıtlarını buldu.

Samanyolu'nda gizli bir karadeliğin kanıtları bulundu

Evrende en çok aranan nesnelerden biri olan orta kütleli karadelik, evimizde, yani Samanyolu Galaksisi'nde tespit edildi.

Almanya'daki Max Planck Astronomi Enstitüsü'nden Maximilian Häberle liderliğindeki bir gökbilim ekibi yaptığı açıklamada, "Hızlı hareket eden yıldızların hızları, yıldız kümesinin beklenen merkezi kaçış hızından önemli ölçüde daha yüksektir, bu nedenle varlıkları yalnızca büyük bir kara deliğe bağlı olmaları ile açıklanabilir.

Sadece hızlardan, kara delik kütlesinin yaklaşık 8 bin 200 Güneş kütlesi olan kesin bir alt sınırı olduğu çıkarabiliriz, bu da orta kütleli bir kara delik için iyi bir örnek oluşturur." dedi.

10 milyon yıldız içeriyor

Omega Centauri'nin, bir zamanlar Gaia Sausage adlı cüce bir galaksinin çekirdeği olduğu düşünülüyor.

Yaklaşık 150 ışık yılı genişliğinde ve yaklaşık 10 milyon yıldız içeriyor.

Ekip, Hubble Uzay Teleskobu kullanılarak 20 yılda toplanan 500'den fazla görüntüden oluşan verileri kullanarak, Omega Centauri'nin merkez bölgesinin güncellenmiş ve çok daha ayrıntılı bir kataloğunu oluşturdular ve devasa, görünmez bir kütle tarafından etkileniyormuş gibi görünen yıldızları aradılar.

Tam merkez bölgede, Sgr A* yörüngesinde dönenlere çok benzeyen, hızlı hareket eden bazı yıldızlar buldular.

Hızlarını ve hareketlerini dikkatlice inceleyerek, etkileşimde oldukları görünen nesnenin kütlesinin alt sınırını belirleyebildiler. 

Araştırmacılar, orta kütleli kara deliğin, buldukları şeyin tek makul açıklaması olduğunu söylediler.

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