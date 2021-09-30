San Francisco'daki California Üniversitesi'nden araştırmacıların yeni çalışmasına göre, erken yetişkinlik döneminde depresyonu olan kişiler daha sonraki yaşamlarında demans geliştirme riski altında.

Araştırmacılar, yaşamın farklı aşamalarında olan 15 binden fazla katılımcıyı inceledi.

20'li yaşlarında depresif belirtiler yaşayanların, yaşlılıkta tam bilişsel gerileme yaşama olasılıklarının yaklaşık yüzde 75 daha fazla olduğu ortaya çıktı.

UCSF Psikiyatri ve Davranış Bilimleri Bölümü'nden Dr. Willa Brenowitz, "Genel olarak, depresif belirtiler ne kadar büyük olursa, bilişsel düzeydeki düşüş oranlarının o kadar hızlı olduğunu bulduk" dedi.

Depresyonun tedavi edilmesi büyük önem taşıyor

Erken erişkinlik döneminde orta veya yüksek depresif belirtilere sahip olduğu tahmin edilen yaşlı yetişkinlerin, 10 yıl boyunca biliş düzeylerinde düşüş yaşadıkları bulundu.

Araştırmalar, depresyonu olan kişilerin yeni hatıralar oluşturma yeteneğine zarar verebilecek çok sayıda stres hormonuna sahip olduğunu teorize ediyor.

Brenowtiz, "Birkaç mekanizma, depresyonun bunama riskini nasıl artırabileceğini açıklıyor. Bunlar arasında, merkezi stres tepki sisteminin hiperaktivitesinin, stres hormonları glukokortikoidlerin üretimini artırarak, beynin yeni hatıralar oluşturmak, düzenlemek ve depolamak için gerekli olan kısmı olan hipokampusun zarar görmesine yol açması bulunuyor” dedi.

Uzmanlar demansa yol açan depresyon tedavisinin önemini de vurguladı.