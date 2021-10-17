27 Eylül 2020'de Azerbaycan’ın karşı taarruzu ile başlayan ve 44 gün süren savaş döneminde Ermenistan, sivilleri doğrudan hedef aldı.

En fazla hedef alınan noktalardan biri ülkenin en büyük 2'nci şehri Gence oldu.

4-8-11 ve 17 Ekim 2020 tarihinde uzun menzilli füzelerle Gence’ye düzenlenen saldırılarda 26 sivil yaşamını yitirdi, 130 kişi de yaralandı.

Saldırıların 1'inci yıl dönümünde hayatını kaybedenler anıldı.

Yürüyüş düzenlendi

Akşam saatlerinde de Gence’de yürüyüş düzenlendi. Ellerinde Azerbaycan bayrakları ile binlerce kişi, hedef alınan noktalara yürüdü.

Ermenilerin 7 farklı şehre yönelik saldırılarında 100 sivil hayatını kaybetti, 400’ün üzerinde kişi yaralandı.



Saldırılar sırasında çok sayıda ev kullanılamaz hale gelirken şehirlerin altyapısı zarar gördü.