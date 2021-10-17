ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 31 bin 788 artarak 44 milyon 918 bin 127 olarak kayıtlara geçti.

John Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs nedeniyle ülke genelinde can kaybı 402 artışla 724 bin 166'ya ulaştı.

California, 4 milyon 810 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 4 milyon 178 bini aşan vakayla Texas ve 3 milyon 664 binden fazla vakayla Florida izledi. 70 bin 604 can kaybıyla da ilk sırada California yer alırken ölü sayısı Texas'ta 68 bini, Florida'da 57 bini geçti.

ABD'de COVID-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 78,8’ine en az 1 doz, yüzde 68,4’üne 2 doz, yüzde 5,7’sine de 3 doz COVID-19 aşısı uygulandı.

Ülkede 218,5 milyondan fazla kişiye ilk doz, 188,9 milyondan fazla kişiye 2'nci doz, 10,1 milyondan fazla kişiye 3'üncü doz aşı yapıldı.