Haber Giriş: 17 Ekim 2021 Pazar 17:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokyo Camii'nde Mevlid Kandili idrak edildi
Japonya'nın başkentindeki Tokyo Camii'nde Mevlid Kandili idrak edildi.
Tokyo Camii İmam Hatibi Muhammet Rıfat Çınar, yatsı namazı sonrası Mevlid Kandili dolayısıyla Kur'an-ı Kerim okudu.
Akabinde Tokyo Büyükelçiliği Sosyal İşler Müşaviri Muhammed Raşit Alas kaside ve salavat okudu, cami cemaatine hitap etti.
Mevlidin, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer aldığına dikkati çeken Alas, son Peygamber Hazreti Muhammed'in hayatından menkıbeler anlattı.
Dua sonrası cami cemaatine Tokyo Camii Kültür Merkezinde Türk mutfağından yemekler ikram edildi.
Etiketler: Japonya Mevlid Kandili
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