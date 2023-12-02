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Dünya
AA 02.12.2023 14:53

Geçici ateşkesin ardından İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 193'e yükseldi

Geçici ateşkesin sona ermesinin ardından İsrail saldırılarında 193 Filistinli öldü, 650 kişi de yaralandı.

Geçici ateşkesin ardından İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 193'e yükseldi
[Fotograf: AA]

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