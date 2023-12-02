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Dünya
AA 02.12.2023 13:57

Avustralya, Gazze'de "insani ara"nın devam etmesi çağrısı yaptı

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, Gazze'ye insani yardımların girişine ve esirlerin takasına izin veren "insani ara"nın devam etmesi çağrısında bulundu.

Avustralya, Gazze'de "insani ara"nın devam etmesi çağrısı yaptı

Wong, sosyal medya platformu X'ten "7 günlük insani ara 105 esirin serbest kalması ve kritik insani yardımların Gazze'ye girişine imkan verdi. Avustralya bunun ve bu yöndeki çabaların sürmesini istiyor." paylaşımında bulundu.

Avustralya'nın tüm esirlerin koşulsuz olarak serbest bırakılması çağrısını sürdürdüğünü işaret eden Wong tüm tarafları uluslararası insancıl hukuka saygı duymaya çağırdı.

Sivillerin ve sivil yapıların korunması gerektiğini vurgulayan Wong sürdürülebilir insani araya yönelik adımların atıldığını da görmek istediklerini kaydetti.

Wong, "Avustralya, uzun vadeli ve kalıcı bir barış hedefine yönelik olarak sivillerin korunmasına ve çatışmanın yayılmasının önlenmesine yardımcı olmak için bölgede nüfuz sahibi olan ülkelerle birlikte çalışmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

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