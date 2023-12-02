Parçalı Bulutlu 15.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 02.12.2023 13:36

İsrail, Batı Şeria'da 12 Filistinliyi gözaltına aldı

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 3 bin 415 oldu

İsrail, Batı Şeria'da 12 Filistinliyi gözaltına aldı
[Fotograf: AA]

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Batı Şeria'da çeşitli adreslere gece saatlerinde baskınlar düzenlendiği belirtildi.

İsrail güçlerinin, bu baskınlarda aralarında biri kadın en az 12 Filistinliyi gözaltına aldığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca İsrail güçlerinin 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısının 3 bin 415'e çıktığı kaydedildi.

İsrail güçlerinin Gazze'ye saldırılara başladığı 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı ve baskınlarda artış dikkati çekiyor.

ETİKETLER
İsrail Batı Şeria
Sıradaki Haber
İtalya'daki Etna Yanardağı'nda volkanik hareketlilik devam ediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:10
CHP'de belediye başkan aday adaylığı süreci devam ediyor
13:59
Avustralya, Gazze'de "insani ara"nın devam etmesi çağrısı yaptı
13:58
AK Parti'de, "Ekonomi Söyleşileri" programı yapılacak
13:57
ABD öncülüğündeki 22 ülkeden küresel nükleer enerji kapasitesini üç katına çıkarma taahhüdü
13:49
Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında yarınki seferler iptal edildi
13:46
Kocaeli'de tır ile yolcu otobüsünün karıştığı kazada 6 kişi yaralandı
"Kaleler Şehri Andırın" 26'sı tescilli 70 kaleye ev sahipliği yapıyor
"Kaleler Şehri Andırın" 26'sı tescilli 70 kaleye ev sahipliği yapıyor
FOTO FOKUS
İsrail Gazzeli bebekleri hedefi alıyor
İsrail Gazzeli bebekleri hedefi alıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ